Bagé pode ter racionamento de água ampliado para 18h diárias

Foi realizada, na quinta-feira (13), a reunião do Conselho de Situação de Crise para Enfrentamento da Estiagem de Bagé. O grupo, formado por representantes do Governo Municipal e de entidades representativas da cidade, busca debater a situação do abastecimento durante o período de seca enfrentado pela região.

O diretor geral do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), Franco Alves, explanou a crítica situação dos reservatórios e a continuidade de chuvas escassas na região. Em abril, até o momento, foram registrados apenas 11,5 milímetros na Estação de Tratamento de Água, enquanto que a média histórica é 121,6 milímetros.

A direção do Daeb anunciou que o racionamento de 15 horas será mantido até o final do mês, entretanto, caso não chova até esta data, poderá ser aumentado. O diretor ainda sugeriu que, a partir do dia 17 de abril, as instituições da cidade avaliem a possibilidade de suspensão de eventos. A Barragem Sanga Rasa está 8,9 metros abaixo do normal e a Barragem do Piraí está 5,15 m negativos. "A não realização de eventos neste período é pensada para que haja uma maior economia de água, a fim de garantir o abastecimento para atividades essenciais e prorrogar o máximo possível a ampliação do racionamento para 18 horas", explicou Alves.

O diretor do Departamento ainda ressaltou que este é o momento de todas as entidades, órgão públicos, instituições de ensino, comércio realizarem um planejamento de como reduzir o seu consumo de água, até mesmo reformulando algumas de suas atividades. O aumento de reserva de água na cidade somente irá quadruplicar com a finalização da Barragem Arvorezinha, está em construção. A obra já está 40% concluída A próxima reunião do conselho ficou agendada para o dia 20 de abril.

