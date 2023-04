Principal barragem de Bagé tem nível mais baixo desde 2012

já sofre com um racionamento diário de 15 horas A situação de estiagem em Bagé está se agravando. A afirmação pode ser feita a partir da medição das barragens da cidade, que. No mês de abril ainda não houve ocorrência de chuvas.

Com a falta de precipitação, a Barragem da Sanga Rasa está com 8,70 metros negativos. Desde 2012, o reservatório não alcançava um nível tão baixo, conforme medição do Departamento de Água e Esgotos de Bagé (Daeb). Já a barragem do Piraí está 5,05 metros aquém e a Emergencial 1,45m abaixo do normal. Segundo a Estação de Tratamento de Água (ETA), a média histórica de chuvas em abril é 121,6 milímetros.

Diante do agravamento da situação, o Conselho de Situação de Crise para Enfrentamento da Estiagem do município irá se reunir na quinta-feira (13), às 10h. O objetivo do encontro será avaliar o cenário e determinar as próximas medidas para evitar o colapso das barragens. Uma delas deve ser, ainda nesta semana, a ativação do abastecimento via Pedreiras para os bairros da zona leste da cidade.

O Daeb também continua atuando com cinco caminhões-pipa, dois próprios, dois alugados e um do Exército. Estes veículos abastecem zona rural e zona urbana, principalmente pontas de rede, em que a água demora mais a chegar durante o racionamento. Por semana, estão sendo distribuídos pelos caminhões, em média, um milhão de litros de água para os moradores.