Bagé amplia para 15h o tempo diário de racionamento de água

A partir da terça-feira (21), os moradores de Bagé passam a ter o tempo diário do racionamento de água ampliado, de 12 para 15 horas. A cidade continuará sendo dividida em dois setores. A ampliação é uma das medidas diante do agravamento da situação de estiagem no município.

A Sanga Rasa, principal reservatório de Bagé, está 7,60 m abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está com 4,30 m aquém da normalidade. Desde setembro de 2022 não chove consideravelmente. Em março, foram observados apenas 3,3 milímetros de precipitação na Estação de Tratamento de Água (ETA). Desde setembro do ano passado não chove significativamente na cidade e a previsão meteorológica não é favorável para as próximas semanas, de acordo com a previsão.

O setor 1 será abastecido das 03h às 12h e o setor 2 das 18h às 3h, cada um deles recebendo 9 horas de água por dia. O Departamento de Água, Arroios e Esgoto (Daeb) ressalta que regiões mais afastadas, consideradas pontas de rede, podem ter menos horas de abastecimento, pois a água demora mais a chegar nestes locais.

O setor 1 engloba os bairros Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas e arredores. Nele, o abastecimento ocorre das 3h às 12h.

Já o setor 2 inclui os bairros Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores. Nesses bairros, o abastecimento será entre 18h e 3h.