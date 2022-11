O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai repassar mais R$ 19,1 milhões para dar continuidade às obras da Barragem de Arvorezinha, na cidade de Bagé. Os trabalhos estão sendo executados pelo Exército Brasileiro, sob a gerência do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, em Santa Catarina. Até o momento, R$ 31,5 milhões em recursos federais já foram investidos no empreendimento.

Segundo o diretor do Departamento de Obras Hídricas e Apoio a Estudos sobre Segurança Hídrica do MDR, Francisco Igor Nunes, o município de Bagé está localizado em uma região ciclicamente afetada por severos períodos de estiagem, o que amplia a importância da construção da barragem. "A insuficiência das reservas hídricas faz com que a população seja frequentemente submetida a períodos de falta de água e racionamento. Esse reservatório será importante para que Bagé e outras localidades da região enfrentem esses períodos de seca sem grandes consequências", afirma Nunes.

A conclusão da Barragem de Arvorezinha tem como objetivo garantir o abastecimento urbano, beneficiando aproximadamente 120 mil pessoas no município gaúcho, minimizando os efeitos da seca e da falta de água. O incremento na capacidade do reservatório de água bruta será de aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a 18 bilhões de litros.