Temporal em cidades da metade Sul levam a cancelamento de eventos e atividades

entrada da massa polar cancelamento de eventos em cidades da metade Sul do Estado. As fortes chuvas que vêm marcando aque derrubará as temperaturas no RS levaram aodo Estado.

região de Pelotas, onde a Defesa Civil estadual divulgou condição de atenção para rajadas de ventos de 70 a 90km/h e risco moderado de queda de árvores e energia, o Sesc informou alterações na programação do Dia do Desafio Na, onde a Defesa Civil estadual divulgou condição de atenção parae risco moderado de queda de árvores e energia, o Sesc informou(DDD) nesta quarta-feira (28).

As atividades que seriam realizadas no Mercado Público serão transferidas para o Ginásio Municipal de Pelotas, na Rua Álvaro Chaves, 2000. Segundo a entidade, a maior parte das ações é mantida no novo local, contudo, as ações do 5º BPM e do Corpo de Bombeiros, além do passeio ciclístico, precisaram ser canceladas em função do novo formato. A entidade também informou que eventuais alterações complementares na programação serão informadas nas redes sociais do Sesc Pelotas.

Já em Bagé, onde tem havido precipitações elevadas nos últimos dias, a Embrapa Pecuária Sul decidiu adiar o Dia de Campo que estava programado para a quinta-feira (29). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a decisão se deve principalmente ao “comprometimento da infraestrutura necessária e da capacidade de zelar pelo bem-estar do público” e, por isso, o centro de pesquisas adiou o evento quando houver preferiu “condições mais adequadas para receber os participantes e apresentar as tecnologias previstas”. O evento, que faz parte das comemorações dos 50 anos da Embrapa Pecuária Sul, será realizado em data a ser informada, no segundo semestre de 2025.

São Borja, o prefeito José Luiz Rodrigues Machado (PP), assinou um decreto de emergência O tempo severo também vem provocando transtornos e danos nas cidades ao Oeste. Em, o prefeito José Luiz Rodrigues Machado (PP), assinou umapós se reunir, na tarde da terça-feira (27), com membros do governo municipal para tratar dos impactos causados pelas chuvas no município.

A precipitação chegou a 140mm em poucas horas, num acumulado de mais de 400mm, configurando a maior chuva da história nos últimos anos em pouco tempo, provocando diversos transtornos, como alagamentos em ruas e residências, além de prejuízos em estradas do interior, informou a prefeitura.

estragos em Alegrete elevação do rio Ibirapuitã. A Defesa Civil já havia emitido alerta na tarde de terça para uma possível inundação do rio. As fortes chuvas da madrugada de quarta também deixaram, onde, famílias ficaram desabrigadas e desalojadas após a. A Defesa Civil já havia emitido alerta na tarde de terça para uma possível inundação do rio.

Órgãos municipais estão mobilizados para operacionalizar o Plano de Contingência para a retirada das famílias de locais de risco, bem como o total monitoramento do rio. O município também registrou alagamentos pontuais e um veículo ilhado próximo a uma ponte, mas que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar sem vítimas ou danos.