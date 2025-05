Tempestade deixa famílias desabrigadas em Alegrete e causa danos em outros municípios do RS

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira (28) deixaram estragos em parte do Estado. Seis municípios registraram ocorrências por conta da tempestade. De acordo com informações da Defesa Civil do RS, em Alegrete, famílias ficaram desabrigadas e desalojadas após a elevação do rio Ibirapuitã.

A Defesa Civil já havia emitido alerta na tarde de terça-feira (27) para possível inundação do rio. Órgãos municipais estão mobilizados para operacionalizar o Plano de Contingência para a retirada das famílias de locais de risco, bem como o total monitoramento do rio. O município também registrou alagamentos pontuais e um veículo ilhado próximo a uma ponte, mas que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar sem vítimas ou danos.

Santa Cruz do Sul teve ocorrência de deslizamento de massa, atingindo duas residências e deixando três pessoas desalojadas. São Vicente do Sul teve danos em uma ponte de madeira que liga o município a Cacequi pela área rural. O trânsito está interrompido e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atuam para conserto da ponte e liberação do trecho.

Em Sobradinho, ocorreu a queda de um passo provisório essencial de ligação entre o Centro e o bairro Baixada, que afeta cerca de 300 famílias. Foi realizada a interdição do passo pela Defesa Civil municipal junto de servidores do setor de obras, e o local permanece interditado até o momento.

Os municípios de São Borja e Uruguaiana registraram queda de árvores pelas cidades.