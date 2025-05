Sesc-RS anuncia alterações no Dia do Desafio em Pelotas devido à chuva

Sesc Pelotas informou alterações na programação do Dia do Desafio no Município. As atividades que seriam realizadas no Mercado Público serão transferidas para o Ginásio Municipal de Pelotas, localizado na Rua Álvaro Chaves, 2000. Em função da previsão de mau tempo para a quarta-feira, dia 28, oinformouno Município. As atividades que seriam realizadas no Mercado Público serão transferidas para o Ginásio Municipal de Pelotas, localizado na Rua Álvaro Chaves, 2000.

A maior parte das ações é mantida no novo local, contudo, as ações do 5º BPM e do Corpo de Bombeiros, além do passeio ciclístico, precisaram ser canceladas em função do novo formato. A entidade também informou que eventuais alterações complementares na programação serão informadas nas redes sociais do Sesc Pelotas.

As atividades previstas para esta quarta (28) e quinta-feira (29) acontecem em Pelotas e outros 11 municípios da região. O evento é anualmente promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) do Rio Grande do Sul, em parceria com a prefeitura municipal. A cidade contará com uma programação distribuída por escolas, academias, espaços públicos e instituições, reunindo práticas esportivas, ações educativas e iniciativas solidárias. O evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e promover o bem-estar da população, além de estimular a cidadania e a solidariedade.

LEIA TAMBÉM: São Borja decreta estado de emergência após chuvas intensas

Além de Pelotas, recebem atividades do DDD as cidades de Herval, Pedro Osório, Jaguarão, Canguçu, Piratini, Morro Redondo, Turuçu, Arroio Grande, Arroio do Padre, Capão do Leão e Santana da Boa Vista, com passeios recreativos, jogos, brincadeiras e atividades físicas em escolas e espaços públicos.

A agenda completa do DDD, que também tem ações em outros pontos da cidade, pode ser conferidano sitewww.sesc-rs.com.br/diadodesafio/