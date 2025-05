Sesc-RS realiza Dia do Desafio em Pelotas e 11 municípios da região

Na próxima terça (27) e quarta-feira (28), Pelotas e outros 11 municípios da região participarão do Dia do Desafio, evento anualmente promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) do Rio Grande do Sul, em parceria com a prefeitura municipal. A cidade contará com uma programação distribuída por escolas, academias, espaços públicos e instituições, reunindo práticas esportivas, ações educativas e iniciativas solidárias. O evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e promover o bem-estar da população, além de estimular a cidadania e a solidariedade.

A abertura simbólica das atividades acontece na noite da terça, com a Rústica Noturna do Dia do Desafio, que terá largada às 21h30min no Ginásio Municipal da Educação, com concentração na Rua Doutor Cassiano. A programação principal acontece na quarta, com dezenas de ações espalhadas pela cidade e também nos municípios da região de abrangência do Sesc Pelotas.

No coração da cidade, o Mercado Público recebe, a partir das 9h, um palco montado para apresentações e aulões de ritmos. O local também contará com brinquedos infláveis, camas elásticas e a participação de escolas municipais, além de ações do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, do Corpo de Bombeiros e do 5º Batalhão de Polícia de Choque. O encerramento está previsto para às 17h, com um alongamento coletivo.



Outro destaque é o Desafio da Esteira, realizado no Sesc Pelotas, na Rua Gonçalves Chaves, 914, das 8h às 18h. Os participantes terão 15 minutos para percorrer a maior distância possível. A inscrição é feita mediante a doação de um litro de leite e o agendamento prévio. Ao longo do dia, a academia do Sesc também oferecerá aulas de pilates, musculação e outras atividades para seus alunos.

Na orla do Laranjal, a Casa da Praia será ponto de encontro para atividades como treinamento funcional, às 9h, e câmbio, às 15h30. Em frente à Casa, haverá ainda a revitalização de uma praça de recreação, promovendo um ambiente mais agradável para a comunidade local. A programação também envolve diversas academias da cidade, como a Casa Prana, Dual Gym, MP Fit, Aquafit, Pró-saúde e o Studio OneFit, que oferecerão aulas de yoga, funcional, musculação, kangoo jumps e outras modalidades ao longo do dia.

A solidariedade também terá espaço especial evento. Uma das principais ações será a doação de sangue no Hemocentro de Pelotas, das 7h30 às 17h30, sem fechar ao meio-dia. A iniciativa reforça o compromisso do evento com o cuidado coletivo e o incentivo a práticas cidadãs. Além das atividades em Pelotas, o Dia do Desafio se estende a municípios da região, como Herval, Pedro Osório, Jaguarão, Canguçu, Piratini, Morro Redondo, Turuçu, Arroio Grande, Arroio do Padre, Capão do Leão e Santana da Boa Vista, com passeios recreativos, jogos, brincadeiras e atividades físicas em escolas e espaços públicos. A programação completa pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br/diadodesafio.