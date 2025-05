Endividamento no Sul e na Campanha do RS chega a quase R$ 2 bilhões

Consumidores gaúchos de 27 cidades da Campanha e da zona Sul do RS acumularam, no mês de abril, um endividamento de R$ 1.987.871.692,00. O dado faz parte de um levantamento da Serasa em todo o Brasil, utilizando informações sobre itens como títulos protestados, dívidas vencidas em bancos, lojas, concessionárias de serviços e outros, entre outros.

A região tem uma população total de 355,8 mil endividados, equivalendo a 34,6% dos moradores, volume inferior à proporção média de inadimplentes de todo o Rio Grande do Sul, que chega a 42%. São 1,16 milhão de dívidas que têm valor médio de R$ 1.704,27. Cada endividado da região, por sua vez, deve um total de R$ 5.587,03 em média, sendo 3,2 dívidas para cada consumidor com pendências financeiras. A análise dos dados locais foi levantada pelo Jornal do Comércio com informações repassadas pelo órgão.

Os cinco municípios da região com mais consumidores endividados são Pelotas, com 114 mil inadimplentes, 35% da população; Rio Grande, com 80,7 mil, equivalente a 42%; Bagé, com 48,2 mil, 40,9% da população; Caçapava do Sul, com 11,9 mil, 36,7%; e Dom Pedrito, com 11,8 mil, número que representa 32,1% da população do município.

Aceguá tem maior valor médio de dívida e Rio Grande, a maior proporção de endividados

Os dados também mostram que é Aceguá, na fronteira do Brasil com o Uruguai, que detém os maiores valores devidos pelos consumidores, com uma média de R$ 6.844,08 por pessoa. Já o menor valor médio devido fica em Santa Vitória do Palmar, com R$ 3.868,00. Por dívida, o maior valor médio é de Arroio do Padre, na região de Pelotas, com cada dívida valendo R$ 2.647,28.

Já a maior proporção de endividados na população regional é de Rio Grande, onde 42% da população possui dívidas pendentes, mesma média do RS; a menor proporção de inadimplentes na região está nos municípios de Canguçu e Morro Redondo: cada uma tem cerca de 17,3% da população endividada.

Em todo o Rio Grande do Sul, esse contigente chega a 3,7 milhões de pessoas, que devem um total de quase R$ 24 bilhões. Já no Brasil, o número de endividados chegou a 47,1% da população no mês de abril.

Confira os dados integrais da pesquisa