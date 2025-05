São Borja decreta estado de emergência após chuvas intensas

O prefeito José Luiz Rodrigues Machado, se reuniu na tarde desta terça-feira (27), com membros do governo municipal para tratar dos impactos causados pelas intensas chuvas que atingiram o município nos últimos dias. A precipitação acumulada chegou a 140mm em poucas horas, num acumulado de mais de 400mm, configurando a maior chuva da história nos últimos anos em pouco tempo, provocando diversos transtornos, como alagamentos em ruas e residências, além de prejuízos em estradas do interior.

Participaram da reunião o secretário da Defesa Civil, Ailson Carvalho, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Social, Jefferson Olea Homrich, a secretária de Saúde, Sabrina Loureiro, o secretário de Infraestrutura, Carlos Bestetti, o Consultor Jurídico, Marcos Rogério Santos e representando a Secretaria de Educação, Giovani Martins.



Diante da gravidade da situação, o prefeito assinou o Decreto de emergência de nº 21.277. A medida tem como objetivo permitir a aquisição imediata de insumos e serviços essenciais para o atendimento à população afetada, além de agilizar os processos administrativos necessários para minimizar os danos causados pelo temporal "O decreto é fundamental para garantir a rapidez nas ações de assistência às famílias atingidas e na recuperação da infraestrutura urbana e rural", afirmou o prefeito José Luiz.



Conforme prevê o Decreto de Calamidade, as aulas nas EMEFs, do interior, seguem suspensas nesta quarta-feira (28), exceto na EMEF Liberato Salzano. Já durante este período o PAM passa a atender a partir das 17h. No entanto, os atendimentos seguem normalmente nas ESFs até as 17h.



A Secretaria de Desenvolvimento Social segue com os trabalhos de monitoramento das famílias atingidas com os CRAS em funcionamento.



Já para mais informações o contato deve ser realizado diretamente com a Secretaria de Defesa Civil pelos telefones (55) 996890276, (55) 991922149 ou (55) 984227616.

A Prefeitura segue acompanhando as condições meteorológicas e alerta para que a população permaneça atenta aos comunicados oficiais e seguindo as orientações dos órgãos competentes. Equipes da Defesa Civil e demais secretarias seguem mobilizadas para prestar apoio em todas as áreas afetadas.