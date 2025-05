Pinheiro Machado é certificado no Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Pinheiro Machado, na zona Sul do RS, recebeu a certificação que inclui o município no Mapa do Turismo Brasileiro. A validação, concedida pelo Ministério do Turismo nesta sexta-feira (23), por meio do Programa de Regionalização do Turismo e de seus Interlocutores Estaduais, tem validade até maio de 2026.De acordo com informações da prefeitura de Pinheiro Machado, o certificado reconhece oficialmente o o Conselho Municipal de Turismo e a inclusão do município no Sistema de Informações do mapa, instrumento que orienta a formulação de políticas públicas e a destinação de recursos para o setor. A certificação também reforça o papel da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur), entidade regional da qual o município faz parte, na promoção integrada do turismo nos municípios da região.