Previsão de tempo severo leva Hulha Negra a suspender aulas da rede municipal

alerta da Defesa Civil gaúcha emitido nesta terça-feira Prefeitura de Hulha Negra a suspender as atividades escolares no município entre a quinta (8) e sexta-feira (9). A medida foi tomada por meio de um decreto municipal e cancela aulas para "alunos, docentes e demais funcionários da educação, com o objetivo de proteger a integridade de todos(as)." A previsão de chuva forte e abundante, com possibilidade de acumulados de até 300mm em partes da região da Campanha, conforme o(6), levou a. A medida foi tomada por meio de um decreto municipal e cancela aulas para "alunos, docentes e demais funcionários da educação, com o objetivo de proteger a integridade de todos(as)."

Segundo a administração municipal, "as equipes gestoras das escolas permanecerão de plantão e de prontidão via telefone para atender a qualquer necessidade emergencial". A única exceção é para as escolas de ensino fundamental Nova Esperança e Auta Gomes, que manterão apenas atendimento de plantão remoto, "devido à sua localização geográfica", disse a prefeitura em comunicado, que também recomendou que "todos (as) fiquem seguros, tranquilos e abrigados durante este período".

Nesta quarta-feira (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a ocorrência de "fortes instabilidades" no RS a partir da madrugada de quinta, devido à presença de uma massa quente e úmida, combinada com a aproximação e o deslocamento de uma nova frente fria. Segundo o órgão, o fenômeno se intensificará ao longo da sexta, com volumes significativos de chuva em curto intervalo de tempo e possibilidade de queda de granizo.



A Região da Campanha e municípios do entorno podem ser as áreas mais atingidas pelas precipitações, conforme indica o aviso vermelho (grande perigo) para tempestade, emitido pelo Inmet para a região.