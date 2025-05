Pode chover 300mm na região de Uruguaiana e na Campanha, alerta Defesa Civil

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual divulgou, na tarde desta terça-feira (6) um prognóstico de tempo severo para a porção Oeste da metade Sul do RS, incluindo áreas da região da Campanha. Até sexta-feira, alerta o órgão, o cenário é de chuva forte e volumosa, com raios, temporais acompanhados de granizo e rajadas intensas de vento. Existe a possibilidade de chover um acumulado de até 300 milímetros até a sexta-feira (9).

No restante na Campanha e também no Sul, incluindo o litoral e a Costa Doce, o aviso é de alerta, incluindo chuva forte e pontualmente volumosa, com raios, temporais com queda de granizo e rajadas de vento intensos e a possibilidade de acúmulo total de até 150mm.

LEIA TAMBÉM: Pelotas reforça proteção contra cheias um ano após tragédia climática

Para quarta-feira (7), a previsão traz a possibilidade de chuva acumulada entre 30 e 70 mm por dia na Campanha, Centro e Sul, podendo chegar a 100 mm diários na parte Oeste. Na quinta-feira (8), a Costa Doce e o Sul podem receber um acumulado entre 40 e 90 mm diários. Já no Oeste e Campanha, os volumes oscilam entre 100 e 150 mm diários, podendo atingir os 200 mm por dia no Oeste.

Na sexta, o órgão informa que as instabilidades ganham força em todo o território gaúcho, com descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, associadas às instabilidades. Na metade Sul, as chuvas fortes a intensas e constantes atuam nas regiões Oeste, Campanha, Sul e Costa Doce, com acumulados entre 50 e 100 mm por dia, podendo chegar aos 230 mm por dia em áreas do Oeste, incluindo também as Missões e o Centro.