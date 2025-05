Previsão de chuva excessiva e temporal preocupa região Oeste do RS

Após uma semana do marco de um ano das enchentes, a MetSul Meteorologia volta a alertar os gaúchos sobre o perigo das chuvas. Segundo a empresa de meteorologia, existe a possibilidade de chuvas excessivas em partes do interior gaúcho nesta quarta e quinta-feira.



A manhã foi de chuvas em partes do Norte e Noroeste do RS, mas segundo a MetSul, espera-se que as águas atinjam o Oeste e Centro-Oeste do Estado. Já em Porto Alegre, que amanheceu com sol e algumas nuvens, a instabilidade está prevista para chegar no final do dia, ou na madrugada de quinta-feira.

• LEIA TAMBÉM: Regras para construir serão separadas do Plano Diretor de Porto Alegre



Em vídeo publicado nas redes sociais, Estael Sias, diretora da MetSul Meteorologia, enfatizou que cuidados deverão ser tomados nos próximos dias. Em vídeo publicado nas redes sociais, Estael Sias, diretora da MetSul Meteorologia, enfatizou que cuidados deverão ser tomados nos próximos dias.

“A chuva pode ficar excessiva em áreas produtoras do oeste gaúcho. Entre quarta e sexta-feira será o período crítico, com instabilidade, que pode ser acompanhada de tempestade, com raios rajadas de vento e até granizo isolado. A chuva preocupa no Oeste, Centro-Oeste e também nas Missões, áreas que, por um lado, precisam da chuva pois passam por estiagem. Há municípios em situação de emergência devido a escassez de precipitações, mas que, em poucas horas, podem sair de um cenário de estiagem para situação de rios cheios”, aponta.