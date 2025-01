Obras da Barragem da Arvorezinha, em Bagé, têm novo comitê gestor

As obras da Barragem da Arvorezinha, em Bagé, contam com um novo comitê gestor, nomeado na segunda-feira (13) pelo prefeito Luiz Fernando Mainardi (PT). A equipe técnica trabalhará na definição dos passos para agilizar a finalização da obra, informou a assessoria de imprensa da prefeitura.

A presidência do Comitê ficou a cargo de Cezaraugusto Gomes Scalcon, representando o Gabinete do Prefeito. Pela secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, participam a secretária Júlia Reschke, e a servidora Daiane Marques Rodrigues, responsável pela prestação de contas da obra.

Da secretaria do Meio Ambiente participam o titular, Jeferson Luis Andrade de Oliveira, e o servidor Rodrigo de Morais Kanaan. O diretor do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, Max Geraldo Meinke, também integra o grupo. O Comitê terá duração de dois anos, podendo haver recondução por igual período à medida da necessidade.



O prefeito Luiz Fernando Mainardi destacou que esse é o passo inicial para a atual administração dar prosseguimento na obra, informou a prefeitura. Mainardi também anunciou que está em tratativas com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para que ele venha a Bagé, com possibilidade para o mês de fevereiro, para visitar a obra e ver o andamento nos trabalhos de construção do reservatório hídrico.

a construção da barragem atingiu 50% de conclusão fundamental para reduzir o histórico problema de seca na cidade do Sul do Estado. Em agosto, a gestão anterior da prefeitura de Bagé informou que. No entanto, a previsão era de que a obra fosse concluída em 2025, conforme o que está no site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No entanto, segundo o município, a entrega só deve acontecer um ano depois, em 2026. A obra é vista comona cidade do Sul do Estado.

O empreendimento conta atualmente com 150 profissionais. Deste total, 120 são do Exército Brasileiro, e demais profissionais contratados pela prefeitura para a gerenciamento, a execução e fiscalização da obra.

Com a nova barragem, o reservatório terá a capacidade de água bruta de aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos. Quando a construção da Barragem Arvorezinha for concluída, aproximadamente 120 mil pessoas serão beneficiadas, minimizando os efeitos da seca e da falta de água. Desde 2005, Bagé sofreu com 10 racionamentos. O último, por exemplo, foi no período de janeiro a julho de 2023, de acordo com o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb).