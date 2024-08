Barragem Arvorezinha, em Bagé, só deve ser concluída em 2026

A construção da barragem de Arvorezinha atingiu 50% de conclusão, de acordo com a prefeitura de Bagé. A obra é vista como fundamental para reduzir o histórico problema de seca na cidade do Sul do Estado. No entanto, a previsão era de que a obra fosse concluída em 2025, conforme o que está no site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No entanto, segundo o município, a entrega só deve acontecer um ano depois, em 2026

O investimento deve chegar a R$ 107 milhões. A ordem de início da obra da Barragem foi assinada, em março de 2022. O empreendimento conta com 150 profissionais. Deste total 120 são do Exército Brasileiro, e demais profissionais contratados pela prefeitura para a gerenciamento, a execução e fiscalização da barragem.

"Os militares ficaram uns 30 dias sem atuar, pois foram trabalhar na Operação Taquari (nas cidades da região, após as enchentes de maio). Agora estão todos em ação", conta o o secretário de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, Alexandre Ibanes Vedooto. Os soldados estão operando escavações para execução do canal de aproximação e canal de descarga - como terreno é rochoso em alguns lugares, é necessário fazer a implosão (detonação) do terreno. "Terá a outra parte de da obra, a concretagem, que será realizada por uma empresa terceirizada e a licitação será até o final do ano", explica.

Ele ainda comenta que, em setembro, a empresa responsável pelo projeto, a Nova Engevix Engenharia, fará um processo de revisão para, entre outros itens, avaliar os valores e cronograma das ações.

Com a nova barragem, o reservatório terá a capacidade de água bruta de aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos. "Será a obra mais importante de Bagé. Em alguns momentos de racionamento, chegamos a ficar 18 horas sem água em bairros da cidade, além de haver um revezamento no abastecimento. Além disso, a questâo econômica será impactada também, porque a gente não tem investimento no município, dentre alguns motivos, também pela questão hídrica", analisa o secretário.

Quando a construção da Barragem Arvorezinha for concluída, aproximadamente 120 mil pessoas no município gaúcho serão impactadas, minimizando os efeitos da seca e da falta de água. Desde 2005, Bagé sofreu com 10 racionamentos. O último, por exemplo, foi no período de janeiro a julho de 2023, de acordo com o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb).

As atuais barragens estão com os níveis máximos. A Sanga Rasa - principal do município - com 12 metros de profundidade e a Piraí conta com oito metros. Assim que Arvorezinha estiver concluída, ambas serão desativadas, pois ela irá quadruplicar o armazenamento de água da cidade.