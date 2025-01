Bagé busca expandir rede hoteleira para atender turismo e eventos

Bagé, a Rainha da Fronteira, destaca-se pela expansão de sua rede hoteleira, que atende tanto turistas quanto profissionais em busca de conforto na região. Entre a zona rural e urbana, o crescimento do setor reflete o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento econômico local.

De acordo com Clori Peruzzo, ex-presidente da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur), a cidade possui vagas suficientes para atender a demanda em períodos regulares. Contudo, eventos de grande porte, como os realizados ao longo de 2024, evidenciam a necessidade de ampliação na oferta de leitos.

Segundo dados de Bagé de 2022, presentes no Mapa do Turismo Brasileiro, iniciativa do Ministério do Turismo (MTur), a cidade possuía naquele ano cerca de 14 estabelecimentos hoteleiros, que ofertavam cerca de 1,5 mil leitos. Conforme a mesma fonte, o maior fluxo de turistas na cidade ocorre entre os meses de maio e outubro.

Um exemplo recente dessa expansão é o Bah Hotel, inaugurado após um período de três anos de reformas e modernização do edifício que abrigava o tradicional City Hotel. O novo empreendimento busca oferecer “luxo e conforto”, nas palavras do gerente Danúbio Brasil, que pontua que o hotel oferece “” diferentes categorias de hospedagem, incluindo uma suíte presidencial”, expõe.

Além disso, a inauguração do Angus Hotel, do grupo Dalle, hotel temático com 90 quartos e capacidade para 200 hóspedes, está prevista para os próximos meses na Avenida Santa Tecla.

Com infraestrutura ampliada, a cidade busca se posicionar como destino atrativo para turistas que visitam suas vinícolas e pontos históricos, além de profissionais do agronegócio. “O atendimento de excelência e a hospitalidade são diferenciais que reforçam Bagé como um polo turístico e econômico no Pampa Gaúcho”, pontua Danúbio.

Bagé está classificado na categoria C do Mapa do Turismo Brasileiro, com cerca de R$ 465 mil em tributos gerados pela atividade turística no município. No Sul do Estado, somente dois municípios – Pelotas e Rio Grande – ascenderam em 2024 à categoria A, que inclui cidades gaúchas como Gramado e Canela. Também subiu de posição Santa Vitória do Palmar, que alcançou a categoria B.

A classificação feita pelo MTur avalia o desempenho dos municípios turísticos em todo o país. Para isso foram considerados fatores como geração de empregos no setor, número de visitantes e movimentação econômica.