Com atrações culturais e naturais, Pampa quer atrair mais turistas em 2025

Com uma vasta gama de atrativos para os turistas que buscam contato com a natureza, a história, a cultura e a gastronomia, os municípios do Pampa Gaúcho têm a expectativa de atrair mais visitantes em 2025.

Essa é a meta da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur) para o novo ano, que visa, em parceria com as prefeituras da região, em especial a de Bagé, para consolidar o destino como referência, ampliando a visibilidade da região e atraindo cada vez mais turistas.

Para isso, o novo presidente da entidade, o prefeito de Dom Pedrito Mário Augusto Gonçalves, que tomou posse em 19 de dezembro, anunciou que priorizará a formação de profissionais da área de turismo receptivo e a promoção do potencial turístico da região. Mário Augusto substituiu Clori Peruzzo, que esteve à frente da associação desde 2019.

A Apatur representa as cidades de Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista.

prefeitos eleitos de Rio Grande, Bagé e Pelotas promover internacionalmente os atrativos turísticos do extremo Sul do RS. As articulações para aprimoramento do turismo não só no Pampa, mas no Sul do RS como um todo, também vem envolvendo a esfera federal. Em dezembro, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, recebeu em Brasília os, que estão buscando

O encontro em reforçou o compromisso de unir esforços para transformar a região em um destino atrativo para turistas estrangeiros, especialmente da Argentina, Uruguai e outros países vizinhos.

Dados da Embratur indicam que o fluxo de turistas internacionais para o Rio Grande do Sul tem crescido, com aumento de 17% nas chegadas em outubro, comparado ao mesmo período do ano passado. Contudo, os números acumulados de janeiro a outubro ainda mostram uma queda de 20%, reflexo das dificuldades enfrentadas pela região após as enchentes.

aumento do fluxo de passageiros no Aeroporto de Pelotas Um elemento que pode dar força ao receptivo da região é o, que deve fechar o mês com um trânsito total de mais de 7,4 mil pessoas.

Pampa conta com atrações culturais, históricas, ecológicas e rurais

A região destaca-se pelo enoturismo, turismo de aventura, ecoturismo, turismo cultural e rural, além de eventos tradicionais como as expofeiras e a Festa do Colônio de Juliana Negra. Também ocorrem manifestações culturais marcantes, como o Festival Internacional de Cinema da Fronteira, o Festival Internacional de Música do Pampa, o Carnaval de Rua de Lavras e o Canto Moleque de Candiota.

Com uma rica herança histórica, a campanha conta com museus públicos como o Museu Paulo Firpo, de Dom Pedrito, e o Museu Municipal Lanceiros do Sul, de Caçapava do Sul, além de instituições privadas como o Museu da Gravura Brasileira, em Bagé, vinculado à Urcamp.