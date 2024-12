Fluxo no aeroporto de Pelotas pode chegar a 3 mil no período de festas, estima CCR

Entre esta sexta-feira (20) e a próxima quarta-feira (31), período de celebração do Natal e Ano Novo, o Aeroporto João Simões Lopes Neto, em Pelotas (PET), deve receber quase três mil passageiros. A previsão é de que o terminal, administrado pela CCR Aeroportos, movimente mais de 7,4 mil passageiros ao longo do mês de dezembro.

A movimentação do mês, segundo a assessoria de imprensa da concessionária, vai encerrar um ano marcado pela alta demanda e pelas novas rotas de voos oferecidas no Aeroporto de Pelotas. O aeródromo do Sul do Estado mantém voos para Porto Alegre, Florianópolis, Guarulhos e Viracopos. Para 2025, uma nova rota já foi anunciada: o novo voo para Guarulhos, operado pela Latam.

Segundo o gerente do aeroporto de Pelotas, Vinícius Bueno, comemora a movimentação de passageiros registrada e afirma que o contingente de aeroporto está preparada para prover um bom serviço aos viajantes.

Como recomendações para evitar transtornos, a administração do Aeroporto de Pelotas recomenda que os passageiros cheguem com até 2 horas de antecedência, busquem a opção de check-in digital e se atentem às normas de segurança para os destinos.

Todos os passageiros devem apresentar um documento oficial com foto (RG ou passaporte). Para crianças menores de 12 anos, também é aceita a certidão de nascimento (original ou cópia autenticada). Quem fará conexões para voos internacionais deve confirmar os requisitos do país de destino, como validade do passaporte, visto e certificados de vacinação, para evitar problemas.