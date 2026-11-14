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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 10:58

Mais de três mil voos estão cancelados nos EUA após pane que paralisou decolagens

Passageiros aguardavam na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Miami para embarcar

Passageiros aguardavam na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Miami para embarcar

Giorgio VIERA/AFP/JC
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Agências
Mais de três mil voos com origem, destino ou operação nos Estados Unidos foram cancelados ou sofreram atrasos neste sábado (14), reflexo da suspensão nacional das decolagens determinada na sexta-feira (13) pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês).
Segundo dados da plataforma de monitoramento FlightAware, às 7h (horário de Brasília), havia 3.314 cancelamentos e 899 atrasos relacionados a aeroportos americanos. Os números são atualizados em tempo real e podem sofrer alterações ao longo do dia.
A onda de transtornos ocorre depois que uma falha de comunicação levou a FAA a determinar a suspensão das decolagens em todos os aeroportos do país na sexta-feira. A paralisação foi encerrada após quatro horas, mas deve ter reflexos no fluxo aéreo global neste fim de semana.

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