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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 09:37

Anac orienta passageiros a consultar aéreas sobre voos para os Estados Unidos

Agência destaca a importância das empresas aéreas observarem os direitos dos passageiros, garantidos por legislação nacional

Agência destaca a importância das empresas aéreas observarem os direitos dos passageiros, garantidos por legislação nacional

Agência Brasil
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Os passageiros com viagens marcadas para os Estados Unidos devem buscar informações junto às companhias aéreas para verificar a situação do voo ou eventuais alterações. A orientação é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na sexta-feira (13), a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou uma suspensão nacional de decolagens “devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança”.

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