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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 18:33

EUA suspendem decolagens em todo o país por motivos de segurança

Situação causou quase 7 mil cancelamentos ou adiamentos de voos

Situação causou quase 7 mil cancelamentos ou adiamentos de voos

Finn Gomez/Getty Images via AFP/JC
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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta sexta-feira (13) um comando para suspender as decolagens de aviões em todo o território do país até segunda ordem. 

Segundo a agência, a ordem foi emitida devido a "circunstâncias extraordinárias e por razões de segurança". Voos domésticos que já estão no ar poderão pousar, mas novos voos ficam impedidos de decolar até a suspensão do alerta. Os voos internacionais que estão chegando aos EUA serão administrados individualmente, segundo a FAA.

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