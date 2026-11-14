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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 08:11

EUA encerram suspensão de voos após mais de 4 horas de paralisação

Passageiros aguardam a retomada de voos no Aeroporto de Chicago. A suspensão, que durou quatro horas e 39 minutos, afetou pelo menos 10 mil voos nos Estados Unidos

Passageiros aguardam a retomada de voos no Aeroporto de Chicago. A suspensão, que durou quatro horas e 39 minutos, afetou pelo menos 10 mil voos nos Estados Unidos

KAMIL KRZACZYNSKI/AFP/JC
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Agências
A FAA, agência de aviação civil dos Estados Unidos, encerrou às 22h15 (horário de Brasília), a suspensão de voos em todo o país que estava em vigor desde o início da noite desta sexta-feira (13). A medida foi tomada após uma falha de comunicação, de acordo com autoridades do governo Donald Trump.
Por enquanto, não há indícios de que a pane tenha sido causada por um ataque cibernético ou alguma ameaça do tipo, segundo o governo. A suspensão, que durou quatro horas e 39 minutos, afetou pelo menos 10 mil voos, de acordo com sites especializados, e milhões de passageiros.
"A população nunca esteve em perigo", disse Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna dos EUA, em entrevista coletiva após o fim da suspensão. "Nenhuma vida e nenhum voo esteve em risco, a FAA lidou com o problema, e a suspensão aconteceu por excesso de zelo. Todos seus entes queridos estão seguros."

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