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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:10

EUA batem recorde de prisões e deportações de imigrantes na história

Em um ano, mais de 490 mil imigrantes foram detidos e mais de 480 mil, deportados

Em um ano, mais de 490 mil imigrantes foram detidos e mais de 480 mil, deportados

Stephen Maturen/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (12) que atingiu o recorde de detenções e deportações de imigrantes na história dos Estados Unidos no último ano fiscal (que são os 12 meses consecutivos contados de outubro de um ano a setembro do outro).
As ações contra imigrantes em situação irregular orquestradas desde que o republicano retornou à Casa Branca e tidas como uma de suas prioridades nesta segunda gestão já pavimentavam o caminho para esse recorde, agora propagado pelo governo como tentativa de atenuar o fracasso nas eleições de meio de mandato.

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