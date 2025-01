Trump assina decretos para reverter medidas de Biden e retira os EUA do Acordo de Paris

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump revogação de 78 ações executivas implementadas por seu antecessor, Joe Biden, e a retirada do país do Acordo de Paris. Em seu primeiro comício após tomar posse comoassinou nesta segunda-feira (20) uma série de medidas controversas. Entre elas, a, Joe Biden, e a

Trump assinou as ordens diante de milhares de apoiadores no ginásio Capital One Arena, em Washinton. Nas palavras do republicano, as medidas dão início à "restauração completa" dos EUA e à "revolução do senso comum". "É tudo sobre senso comum", disse ele em seu discurso de posse, a despeito de que parte dos atos é criticada por organizações que atuam com direitos humanos e sustentabilidade.

Trump também reiterou algumas de suas promessas, incluindo o perdão às pessoas que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, descritas por ele como reféns.

Trump já tinha discursado mais cedo durante as solenidades da posse, mas em um contexto mais formal e para uma plateia pequena dentro do Capitólio. Sua fala no Capital One, em Washington, foi a sua estreia diante de um público amplo. Esse ginásio tem cerca de 20 mil assentos.

O presidente, que tinha se segurado no discurso oficial de posse, aproveitou o ensejo para falar agora de modo mais aberto. Mencionou inclusive que tinha sido aconselhado a não falar dos "reféns" durante a cerimônia no Capitólio para evitar fomentar um clima divisivo. Foi um discurso clássico, com as repetições e as digressões típicas do seu estilo.

A plateia do Capital One não era o que o republicano tinha em mente, a princípio. Queria reunir multidões nos gramados diante do Congresso americano. O clima, porém, o forçou a mudar de planos de última hora e transferir o evento para um espaço fechado. Durante o dia, a sensação térmica chegou a -12ºC -insuportável, mesmo para quem se agasalhou.

Trump, no entanto, conseguiu em certa medida tirar vantagem desse revés. Transformou o evento em uma espécie de show. Ao entrar no ginásio, passou entre o público, sorrindo e apertando as mãos de alguns de seus simpatizantes. Demonstrou a carisma que marcou a sua carreira. Era um cenário familiar, como o de seus tantos comícios de campanha.

Alguns dos aliados de Trump discursaram antes dele no Capital One. Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, deu algumas das declarações mais fortes. Descreveu a eleição de Trump como uma "vitória da civilização" e acenou ao público com o braço erguido, no que foi criticado depois como demasiado parecido com uma saudação nazista.