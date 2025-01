Trump indica presidente interino da SEC e confirma ao Senado nomes do gabinete

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o comissário Mark Uyeda como presidente interino da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana). Uyeda exercerá as funções até o Senado confirmar a indicação do republicano ao cargo, Paul S. Atkins.

Trump também formalizou ao Senado os nomes que indicou ao gabinete e que precisam da confirmação da Casa. São eles:



1.Scott Bessent - Secretário do Tesouro

2.Pamela Bondi - Procurdadora-geral

3.Douglas Burgum - Secretário do Interior

4.Lori Chavez-DeRemer - Secretário do Trabalho

5.Douglas Collins - Secretário dos Veteranos

6.Sean Duffy - Secretário do Transporte

7.Peter Hegseth - Secretário de Defesa

8.Robert F. Kennedy Jr. - Secretário de Saúde e Serviços Humanos

9.Howard Lutnick - Secretário de Comércio

10.Linda McMahon - Secretária de Educação

11.Kristi Noem - Secretária de Segurança Doméstica

12.Brooke Rollins - Secretária de Agricultura

13.Marco Rubio - Secretário de Estado

14.Eric Turner - Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

15.Christopher Wright - Secretário de Energia

16.Tulsi Gabbard - Diretora da Interligência Nacional

17.Jamieson Greer - Representante Comercial

18.Kelly Loeffler - Administradora de Pequenos Negócios

19.John Ratcliffe - Diretor da CIA

20.Elise Stefanik - Embaixadora na ONU

21.Russell Vought - Diretor do Escritório de Gestão e Orçamento

22.Lee Zeldin - Administrador da Agência de Proteção Ambiental