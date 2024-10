Ataque a tiros contra trem em Tel Aviv deixa 8 mortos e vários feridos

Oito pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um ataque a tiros em Tel Aviv, a principal cidade de Israel, nesta terça-feira. Dois homens atiraram contra um trem em circulação, pouco depois de os moradores serem orientados a se protegerem de um ataque de mísseis lançados pelo Irã.

A polícia disse que os dois suspeitos foram mortos no local e pediu aos cidadãos que sigam as instruções militares. Pouco depois do ataque, o sistema de defesa aérea de Israel interceptou uma série de mísseis sobre Tel Aviv. Os mísseis puderam ser vistos explodindo no céu. O tiroteio ocorre em um momento perigoso para a região. Israel invadiu por terra o Líbano nesta segunda-feira, depois de realizar uma série de ataques contra o Hezbollah, a milícia xiita libanesa e aliada do Irã.

LEIA MAIS: Primeiro avião da FAB que vai repatriar brasileiros no Líbano decola nesta quarta

Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque. As autoridades o descreveram como uma ação terrorista. Os incidentes recentes aproximam cada vez mais os conflitos que Israel está envolvido de Tel Aviv, uma cidade que muitas vezes se sente física e psicologicamente distante da violência.

O tiroteio ocorreu no Jerusalem Boulevard, uma via arborizada e importante rota de transporte público no bairro de Jaffa. A agência de serviços de emergência de Israel, Magen David Adom, disse que lida com os feridos.