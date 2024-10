Primeiro avião da FAB que vai repatriar brasileiros no Líbano decola nesta quarta

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta terça-feira (1º) que o primeiro avião que vai ao Líbano na missão para retirar brasileiros da zona de conflito deve decolar nesta quarta-feira (2). O avião tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Beirute, capital do Líbano. Há uma escala prevista em Lisboa, Portugal.

A estimativa inicial é que a aeronave traga 220 brasileiros dos territórios em risco por causa da escalada do conflito, entre Israel e o grupo Hezbollah. Ainda não há uma definição sobre a data de retorno, que depende de "coordenações e protocolos adicionais".

"A Força Aérea Brasileira, em ação do Governo Federal, prepara para a Operação 'Raízes do Cedro' uma aeronave KC-30, com a previsão inicial de repatriar 220 brasileiros em território afetado pelos acontecimentos recentes entre Israel e Líbano" informou, em nota.

"A tripulação será composta, além dos tripulantes operacionais da aeronave, por militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo), que estarão prontos para prestar o apoio necessário durante a missão", completa o texto.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que a embaixada brasileira no Líbano está tomando as providências para viabilizar a operação. O posto diplomático está em contato com a comunidade brasileira no país e em "estreita coordenação com as autoridades locais".

A decisão de retirar os brasileiros foi anunciada pouco antes de Israel iniciar uma invasão terrestre no Líbano. Após a ofensiva, a situação no Oriente Médio passou por uma nova escalada, com a disparada de mísseis iranianos contra Israel. O regime iraniano é aliado da milícia xiita Hezbollah.

Hassan Nasrallah , de 64 anos, além de diversos outros líderes O conflito atingiu um novo patamar no fim de semana, com o assassinato na noite de sexta-feira (27) do líder do grupo libanês,, de 64 anos, além de. Todos foram mortos durante um ataque aéreo na capital Beirute.