Israel afirma que matou 20 líderes do Hezbollah em ataque a Nasrallah

As Forças de Defesa de Israel afirmaram neste domingo (29), ter matado outros 20 altos oficiais do Hezbollah, de diferentes patentes, quando mataram Hasan Nasrallah em um bobmardeio à sede da milícia radical xiita na sexta-feira.

Além de Nasrallah, algumas das lideranças incluem Ali Karaki, líder da frente sul da milícia xiita libanesa. As IDF também afirmam ter matado Ibrahim Hussein Jazini, chefe da unidade de segurança de Nasrallah, e Samir Tawfiq Dib, que as IDF descrevem como "confidente e conselheiro de longa data de Nasrallah".

Segundo os militares israelenses, a sede do Hezbollah estava incorporada sob vários prédios civis. O Exército de Israel afirmou ainda que teria "eliminado" quase toda a cadeia de comando do grupo extremista. Com isso, mais de 20 membros do Hezbollah morreram no bombardeio de sexta-feira contra o quartel-general do grupo extremista libanês em Beirute.

Além disso, o Exército de Israel matou outro dirigente do grupo xiita libanês Hezbollah em um ataque aéreo realizado no sábado no Sul de Beirute. Nabil Qaouk foi apontado pelas forças israelenses como comandante da unidade de segurança interna e membro do conselho executivo da organização político-militar, que confirmou a morte, sem oferecer mais detalhes.

O anúncio foi feito um dia após o Hezbollah confirmar a morte de seu líder, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense contra o quartel-general do grupo na capital do Líbano. À AFP, uma fonte próxima ao grupo xiita confirmou que Qaouk morreu em um ataque e que o libanês era um membro sênior da organização.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo, que "o assassinato não ficará sem resposta". O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que os grupos armados alinhados ao Irã continuarão a confrontar Israel após as mortes de Nasrallah e Qaouk.

Em resposta, o Hezbollah afirmou que continuaria lutando contra Israel, e continuou a disparar foguetes contra o país.