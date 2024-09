EUA defendem direito de defesa de Israel contra Hezbollah e qualquer grupo apoiado pelo Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um comunicado que o país "apoia totalmente o direito de Israel se defender contra o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, e qualquer outro grupo terrorista apoiado pelo Irã".

A manifestação do presidente americano ocorre em meio à, após um bombardeio de Israel resultar na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah , em Beirute, no Líbano. "Sua morte em um ataque aéreo israelense é uma medida de justiça para suas muitas vítimas, incluindo milhares de americanos, israelenses e civis libaneses", disse.Biden destacou que na sexta-feira (27) instruiu o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a aprimorar ainda mais apara reduzir o risco de uma guerra regional mais ampla."Em última análise,tanto em Gaza quanto no Líbano por meios diplomáticos", salientou Biden, que disse buscar um acordo na ONU para um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza.No Líbano, acrescentou, os EUA têm negociado um acordo que permitiria que as pessoas retornassem com segurança para suas casas em Israel e no sul do Líbano. "É hora de esses acordos serem concluídos, para que as ameaças a Israel sejam removidas e para que a região mais ampla do Oriente Médio ganhe maior estabilidade", frisou.