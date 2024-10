Irã lança mísseis contra Israel; governo pede para cidadãos se protegerem

O Irã iniciou o ataque com mísseis balísticos contra Israel na tarde desta terça-feira (1º), segundo informações das Forças de Defesa de Israel (FDI). Os israelenses ouviram sirenes em diversas partes do país, incluindo Tel-Aviv e Jerusalém.

Explosões estrondosas foram ouvidas nos céus acima de Tel Aviv, e flashes de luz do sistema de defesa Domo de Ferro eram visíveis, segundo o jornal americano The New York Times. Segundo a mídia israelense, mais de 100 mísseis foram lançados no ataque iraniano.

O Exército de Israel afirmou que os mísseis seguem caindo em território israelense. As FDI destacaram que as explosões ouvidas em todo o país são interceptações ou impactos dos mísseis iranianos. Ainda não há registros de mortos ou feridos.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado que o país lançou mísseis balísticos contra Israel em resposta às mortes de diversos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe do grupo, Hassan Nasrallah. Teerã apontou que lançaria novos ataques se o Irã fosse atacado.

Autoridades americanas haviam apontado na manhã desta terça que Teerã iria atacar o território israelense nas próximas horas. A autoridade, que falou sob condição de anonimato para discutir o assunto, disse que os EUA estão apoiando ativamente os preparativos defensivos israelenses. Funcionários do Pentágono também apontaram que estão acompanhando os ataques iranianos e acreditam que nenhuma base americana no Oriente Médio deve ser atingida pelos mísseis de Teerã.

O ataque iraniano ocorre em um momento em que as autoridades israelenses aumentaram as restrições de circulação em Jerusalém e Tel-Aviv. O governo israelense pediu que os moradores de Tel-Aviv se protejam nas próximas horas.

Autoridades aeroportuárias de Israel ainda afirmaram que o espaço aéreo do país estava fechado e os voos foram redirecionados para destinos alternativos fora do território israelense.