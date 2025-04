Trump e Netanyahu devem se encontrar na segunda-feira para discutir Gaza e tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima segunda-feira (7), de acordo com fontes da Casa Branca ouvidas pela Associated Press. Se confirmado, o encontro será o segundo entre Trump e Netanyahu desde o início do mandato do republicano em janeiro deste ano.

A visita de Netanyahu a Trump foi confirmada por um funcionário da Casa Branca neste sábado (5). O encontro ocorre no momento em que Israel está estabelecendo um novo corredor de segurança em Gaza para pressionar o Hamas. O ministro da Defesa de Netanyahu disse que Israel tomaria grandes áreas do território e as adicionaria às suas chamadas zonas de segurança.

A expectativa é que Trump e Netanyahu se concentrem no último bombardeio israelense de Gaza e nas novas tarifas dos EUA anunciadas por Trump, que também afetam Israel. Ataques israelenses levaram a mais de 12 mortes em Gaza na última sexta-feira (4), um dia após os ataques terem matado pelo menos 100 palestinos.

Em duas semanas, o número de mortos ultrapassou 100, enquanto Israel intensifica as operações para pressionar o Hamas a libertar os reféns restantes e deixar o território. Israel rompeu o cessar-fogo em março e suspendeu o fornecimento de alimentos, combustível e ajuda humanitária. A primeira reunião de Trump e Netanyahu ocorreu em 4 de fevereiro e foi voltada ao conflito entre Israel e Hamas e nos passos do cessar-fogo.