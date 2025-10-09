"Ainda estamos estimando as perdas", afirma moradora de prédio atingido por ônibus no Centro Histórico

um ônibus de turismo com adolescentes pegou fogo na rua Espírito Santo, no Centro Histórico da Capital, atingindo o prédio onde o casal mora. Cinco dias após o acidente que mudou suas vidas, a funcionária pública Laura Klein e o designer Luiz dos Reis tentam retomar as suas rotinas, além de buscar respostas para superar o prejuízo material e emocional. Na tarde da última sexta-feira (9),

“Parece que faz muito tempo, mas são só cinco dias. A quantidade de coisas que a gente já lidou de sexta, no momento que a gente saiu correndo, até agora é enorme. E sem pregar o olho. Não estamos dormindo tranquilamente”, lamenta Luiz.

Laura relembra que eles estavam em casa quando tudo aconteceu. O casal começou a ouvir gritos, até que percebeu o que realmente estava acontecendo. “Estava no quarto, trabalhando. Começamos a ouvir estouros e muitos gritos e vimos que um ônibus tinha batido na nossa janela. Aí eu vi as chamas subindo”

apartamento atingido pelo incêndio na Rua Espírito Santo em decorrência do acidente com o ônibus EVANDRO OLIVEIRA/JC

Eles tentaram entrar em contato com o corpo de bombeiros, que, no primeiro momento, não atendeu. Depois, ligaram para a Polícia, que respondeu passou a responsabilidade aos bombeiros.

“Quando olhamos para o restante da casa, tudo estava ficando preto. Nesse momento decidimos correr”, relembra Laura.

Assim que chegaram, os bombeiros entraram em ação e o fogo foi controlado, porém o prejuízo é incalculável. O Jornal do Comércio esteve no apartamento na tarde desta quinta-feira (9). Ao entrar no apartamento, o cenário é de caos, e um forte cheiro de queimado ainda paira no ar. O fogo atingiu diretamente a janela do quarto direcionada para a rua Espírito Santo, mas os impactos do acidente são vistos em todos os outros cômodos.

“Todo nosso quarto foi queimado. Perdemos todos os móveis e objetos pessoais que ficavam no cômodo. No restante da casa, muitas coisas derreteram, como eletrodomésticos e plantas. Quadros estouraram as molduras e tem muita fuligem por toda a parte, não sabemos o que conseguiremos resgatar. Ainda estamos estimando as perdas”, pondera Laura.

Por ora, Laura e Luiz tentam retomar suas vidas, mesmo sem previsão para voltar ao apartamento. Além do trauma, há o estresse administrativo de buscar reembolsos. O casal já pagou o aluguel do mês de outubro, mas precisará entrar com uma ação para ser reembolsado do valor, utilizando o seguro aluguel e as evidências do acidente.

Outro ponto destacado foi a falta de apoio do município. Segundo eles, a prefeitura não entrou em contato e, no momento, eles aguardam a ação dos seguros.

“Estamos em um momento de vistoria e perícia. Tem vários seguros envolvidos, mas nenhum órgão público entrou em contato conosco”, disse a funcionária pública.

Além da dor de ver sua casa queimada e perder seus objetos pessoais, Laura e Luiz suspeitam de terem sido furtados. Ao entrar no apartamento na manhã seguinte, o casal deu falta de alguns itens de valor, como joias e eletrônicos, coisas que não poderiam ter derretido sem deixar rastros.

Segundo relatos dos vizinhos e do zelador do prédio, a equipe de limpeza do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) adentrou o apartamento do casal na manhã de sábado (4), sem a presença deles, nem autorização. O DMLU alegou urgência, pois precisavam liberar alguns entulhos que poderiam cair para a rua. O casal já fez um boletim de ocorrência e conversou com policiais civis e, além disso, pretendem entrar com uma ação contra a prefeitura.

"vimos que um ônibus tinha batido na nossa janela. Aí eu vi as chamas subindo”, relembra Laura Klein EVANDRO OLIVEIRA/JC