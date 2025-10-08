Incêndio atinge empresa de ônibus em Viamão, mas operação seguirá nesta quarta

Ocorreu, na noite desta terça-feira (7), um incêndio na empresa de transporte coletivo Viamão, em Viamão, que atingiu seis veículos e tomou grandes proporções. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) informa, inclusive, que foram acionadas guarnições de Porto Alegre e Alvorada para conter o fogo.

Foram quatro ônibus e dois carros perdidos, mas sem vítimas fatais. A origem do incêndio foi na garagem da empresa, no motor de um dos ônibus perdidos, conforme o CBMRS. A operação, de acordo com a empresa atingida, seguirá normalmente nesta quarta-feira.

Confira a nota da empresa de transporte coletivo Viamão

A Empresa de Transporte Coletivo Viamão informa que, na noite desta terça-feira (7), foi registrado um incêndio na garagem da empresa, localizada no centro de Viamão. O fogo atingiu parte do setor administrativo e quatro veículos que estavam estacionados no local.

O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas e a situação encontra-se sob controle. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Não há registro de feridos.

A Empresa reforça que não haverá alteração nas linhas e que a operação seguirá normalmente nesta quarta-feira (8). Novas informações serão divulgadas assim que houver atualizações.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

A Guarnição de Serviço foi acionada para uma ocorrência de incêndio em uma Empresa de Ônibus, no município de Viamão.

Ao chegar no local, constatou-se o incêndio declarado e de grandes proporções, sendo necessário o acionamento das Guarnições de Serviço de Alvorada e Porto Alegre para apoio operacional.

Não houve vítimas, apenas danos materiais. A princípio, 4 ônibus e 2 carros foram totalmente consumidos pelas chamas.

Segundo funcionários da Empresa, o incêndio teria iniciado no motor de um ônibus.