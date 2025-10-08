Porto Alegre confirma primeiro caso de intoxicação por metanol com origem em SP

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu, no início da madrugada desta quarta-feira (8), a notificação de um caso confirmado de intoxicação por metanol em paciente atendido no Hospital São Lucas da PUCRS. O exame de sangue, realizado em laboratório terceirizado, confirmou a presença da substância. As informações são da prefeitura da Capital. O primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em Porto Alegre, registrado no Hospital de Pronto Socorro, foi descartado após resultado laboratorial negativo.

O paciente, de 42 anos, relatou ter ingerido duas caipirinhas de vodca em um bar na cidade de São Paulo, no dia 26 de setembro. Os sintomas - febre, dor abdominal e cefaleia - surgiram entre 12 e 24 horas após o consumo. Em seguida, ele apresentou visão turva e alteração na percepção de cores. Atualmente, encontra-se bem, apresentando apenas cansaço.

O caso está sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde da Capital, que mantém contato com o Centro de Informação Toxicológica (CIT) e com o hospital para monitoramento e orientações complementares. Segue em investigação um segundo caso, ainda sem confirmação de intoxicação. As amostras estão sendo analisadas, e as equipes de vigilância verificam o local de procedência da bebida consumida.

Metanol - Solvente industrial altamente tóxico. Pode causar intoxicação grave, mesmo se ingerido em pequenas quantidades. Fique atento aos sintomas após consumir bebidas alcoólicas:

- sintomas de embriaguez com desconforto gástrico ou gastrite

- visão borrada, com manchas escuras, fotofobia ou perda de visão

- dor abdominal, náusea e vômito

- tontura, dor de cabeça, confusão

Como se proteger:

- Opte por locais de venda confiáveis e exija a nota fiscal do produto

- Desconfie de preços muito abaixo do normal

- Opte por produtos lacrados. No rótulo, a impressão de embalagens deverá estar nítida, sem erros de ortografia ou sinais de reutilização

- Evite produtos de procedência duvidosa

- Prefira o consumo de bebidas sem álcool

- Lembre-se: no consumo de bebidas alcoólicas, não há níveis seguros para a saúde

Em caso de sintomas, procure atendimento de saúde imediatamente. Ligue 0800 722 6001 (Disque-Intoxicação - 24h, gratuito). Para denunciar alteração de bebidas em Porto Alegre, ligue para o número 156 (ou pelo aplicativo 156+POA).