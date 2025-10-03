Porto Alegre,

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 16:33

Incêndio toma conta de rua no Centro Histórico de Porto Alegre

Incêndio pode ser visto do prédio do CAFF

Guga Stefanelo/Divulgação/JC
Última atualização às 16h45min
Um ônibus pegou fogo na rua Espírito Santo, próximo da esquina com a Coronel Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira (3). A fumaça fez com que moradores de prédios próximos precisassem evacuar. Ainda não há informações sobre possíveis feridos.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram veículos e contêineres de lixo amassados no entorno do acidente. Uma van de turismo também estava próxima do local. 
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul fez uma publicação no X (antigo Twitter) às 16h21min falando do princípio do incêndio. Unidades já atuam no local para tentar conter as chamas. A EPTC informa que agentes da EPTC, SAMU e CBM também estão no local.
Fumaça fez com que moradores de prédios próximos precisassem evacuar | Reprodução/JC
Fumaça fez com que moradores de prédios próximos precisassem evacuar Reprodução/JC

