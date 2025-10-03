Incêndio em ônibus de viagem com adolescentes é controlado no Centro Histórico

ônibus de turismo com adolescentes pegou fogo nesta sexta-feira (3) , no Centro Histórico da Capital, após descer a via em chamas próximo à Catedral Metropolitana. O ônibus fazia um tour com uma turma do Ensino Médio da Escola Irmão Getúlio, de Vacaria. O acidente aconteceu próximo às 16h, com chamas que puderam ser vistas de diferentes regiões de Porto Alegre. Cerca de uma hora depois, o Corpo de Bombeiros Militar do RS já havia controlado as chamas. Um, no Centro Histórico da Capital, após descer a via em chamas próximo à Catedral Metropolitana. O ônibus fazia um tour com uma turma do Ensino Médio da Escola Irmão Getúlio, de Vacaria. O acidente aconteceu próximo às 16h, com chamas que puderam ser vistas de diferentes regiões de Porto Alegre. Cerca de uma hora depois, o Corpo de Bombeiros Militar do RS já havia controlado as chamas.

Todos no ônibus — 57 estudantes, entre 16 e 17 anos, dois professores e o motorista —, saíram do veículo sem ferimentos graves. Os estudantes foram encaminhados, inicialmente, para a Associação Cristã de Moços, próximo ao local. Seis foram atendidos pela Samu, quatro foram liberados e dois encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre por trauma leve.

Enquanto descia a rua, o ônibus atingiu outros 10 veículos — uma motocicleta e nove carros — esses também sem ferimentos graves. A fumaça fez com que moradores do entorno fossem evacuados, e o prédio em frente ao local do acidente foi parcialmente queimado.

No entorno do acidente, havia grande aglomeração de pessoas, a maioria moradores evacuados dos prédios. Uma moradora do prédio em frente ao acidente comentou sobre a situação no lado externo da estrutura, mas ainda sem saber a extensão do estrago, nem os danos aos prédios vizinhos. Ainda será realizada a perícia nos prédios atingidos antes que os moradores possam retornar para suas residências.

Às 17h08min, as chamas já haviam sido controladas e a fumaça começava a se dispersar no local. Cerca de três caminhões de bombeiros e três carros da Brigada Militar continuam na rua. Segundo informações da assessoria do HPS, quatro ambulâncias, sendo três unidades básicas e uma de suporte avançado foram deslocadas para o acidente. As equipes do Samu seguem no local atendendo. A rua permanece bloqueada na esquina com a Coronel Machado e a avenida Borges de Medeiros.

O Diário de Vacaria publicou no Instagram um vídeo registrado por estudante de dentro do ônibus no momento do acidente. Assista a seguir: