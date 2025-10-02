Campeão de Alto Nível do Clima da COP 30 prevê implementação de agenda climática

O 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas ocorre ao longo desta quinta-feira (2), na Unisinos, e levanta um debate importante a pouco mais de um mês da COP30, em Belém, principal evento sobre sustentabilidade no planeta. Em Porto Alegre, o fórum se consolida como espaço para autoridades contribuírem com experiências e apontamentos sobre os impactos do clima na modernidade. Neste ano, a pauta foi "Transição Energética e a Descarbonização da Economia", e um dos destaques foi o Campeão de Alto Nível do Clima da COP 30, Dan Ioschpe.

O empresário foi nomeado pelo presidente Lula para "liderar os esforços de ampliação e fortalecimento das ações climáticas voluntárias, iniciativas e coalizões para a implementação do Acordo de Paris", conforme o governo federal. Ioschpe participou de maneira remota do painel e salientou que "as COPs normalmente têm dois centros, a negociação e a agenda de ação climática".

LEIA MAIS: Fórum Internacional debate transição energética no RS às vésperas da COP30

Ele entende que neste e nos próximos anos o foco principal do ciclo anual da COP será a implementação da agenda que vem sendo debatida. No caso brasileiro, relata que a agenda foi dividida em seis grandes eixos. O 1º trata da transição dos setores de energia, indústria e transporte; o 2º da gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade; o 3º da transformação da agricultura e sistemas alimentares; o 4º da construção de resiliências em cidades, infraestrutura e água; o 5º da promoção do desenvolvimento humano e social e o 6º eixo, que é um dos fatores habilitantes para o avanço dos demais, trata de finanças, tecnologia e capacitações de toda a natureza.

"O Brasil está capitaneando nessa edição o lançamento de um fundo chamado Tropical Forest Forever Fund (TFFF), que busca levantar US$ 125 bilhões entre governos e a iniciativa privada, para que tenhamos recursos para manter as florestas de pé", frisa. Também consta a importância de pautas como o combate ao desmatamento, a triplicação de energias renováveis e a agricultura renovável, dentre outras.

Ioschpe conclui que "a agenda de ação climática é um espectro muito amplo e é fundamental o engajamento de todos". Ainda explica que haverá um regresso no desenvolvimento socioeconômico se não tivermos a sustentabilidade em primeiro plano e cita que o Rio Grande do Sul é, infelizmente, um exemplo do tamanho do recurso que tem de ser alocado após catástrofes climáticas.

Antes do pronunciamento do empresário, o advogado e CEO do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), que organiza o evento, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, frisou que o foco é debater o meio ambiente à parte do âmbito político, com ênfase na ciência e na conscientização sobre os impactos de pequenas e grandes atitudes sustentáveis.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, falou sobre o drama vivido na pele da população em 2024, com as enchentes. Relembrou que a solidariedade é crucial em momentos de crise e citou o exemplo de Joinville-SC, que auxiliou a retomada das aulas nas escolas municipais com a doação de móveis, cadeiras e outros materiais escolares. Quem também marcou presença e se pronunciou brevemente foi o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que tratou da necessidade de menos discursos e mais ações contundentes.