Jornalistas debatem comunicação e ambiente no Fórum de Mudanças Climáticas

Um dos painéis do 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas realizado esta quinta-feira, dia 2 de outubro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, abordou a importância da imprensa para levar informações à sociedade no atual cenário de desafios climáticos. O evento foi promovido pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades).
O debate reuniu os jornalistas Rodrigo Lopes (Grupo RBS), Lara Ely, especialista em ESG; e o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.
Kolling destacou a conexão entre as informações trazidas pela imprensa e debates sobre o futuro sustentável do setor produtivo. Também citou a importância do papel do jornalismo em traduzir ao grande público temas complexos que envolvem meio ambiente, políticas públicas e desenvolvimento econômico. E ressaltou a importância da informação qualificada em tempos de crise climática. "Nunca se teve tanta informação na história, mas isso não significa que é fácil estar bem informado. É essencial identificar a informação relevante", afirmou.
O editor do JC ainda fez um histórico das discussões ambientais no Rio Grande do Sul, passando por nomes de pioneiros da ecologia como Henrique Luís Roessler, Padre Balduíno Rambo e José Lutzenberger, observando que a discussão sobre preservação do meio ambiente está na agenda do Rio Grande do Sul há décadas.
Também fez a conexão de economia e ambiente. "O próprio Lutzenbeger dizia que, muitas vezes, vitórias de causas ambientais vieram com argumentos econômicos." Nesse aspecto, trouxe dados do projeto Mapa Econômico do RS, destacando que um dos eixos de transformação da economia gaúcha, atualmente, é via sustentabilidade. Deu exemplos como novos parques eólicos na Fronteira, uma biorrefinaria na Região Sul, o plástico verde no Polo Petroquímico de Triunfo e projetos de biocombustíveis no Norte do RS.
Kolling ainda observou que a questão ambiental e climática deve ser central na agenda do Rio Grande do Sul, lembrando que nos últimos seis anos, foram quatro temporadas de estiagens e uma grande enchente. Um dos efeitos foi a perda de representatividade do Estado no PIB nacional, passando de 6,5% do PIB do Brasil em 2019 para 6,02% no ano passado.
Reputação corporativa e iniciativas sustentáveis
Especialista em ESG, jornalista Lara Ely participou de painel no 6ª Fórum Internacional de Mudanças Climáticas TÂNIA MEINERZ/JC
A jornalista Lara Ely trouxe outro olhar sobre a comunicação, destacando seu papel na reputação corporativa e no fortalecimento de iniciativas ligadas à sustentabilidade. Pesquisadora na área de ESG, Lara defendeu que a imprensa, assim como a comunicação institucional, deve ser capaz de aproximar conceitos técnicos da realidade cotidiana das pessoas, de modo a gerar impacto positivo nas comunidades e ampliar a participação social nas soluções climáticas.
Rodrio Lopes lembrou que, durante a tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, recentemente, a imprensa foi chamada a desempenhar uma função ainda mais ampla do que a de noticiar. E ressaltou que o rádio, os jornais e os canais digitais tiveram um papel fundamental na prestação de serviços, mas também de memória e didatismo. “A cobertura ao vivo foi intensa, mas muitas vezes fragmentada. Por isso, buscamos depois preencher lacunas e contextualizar os fatos em livro (A Enchente de 24). Essa é uma característica essencial do jornalismo: explicar, traduzir e dar sentido a fenômenos que, de outra forma, poderiam se perder no imediatismo da notícia”, acrescentou Lopes.
Além do painel de jornalistas, o Fórum reuniu lideranças acadêmicas, empresariais e representantes de organizações civis que debateram estratégias de transição energética e descarbonização da economia. O presidente do Ilades, o advogado Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, disse que o Fórum consolida-se como um espaço de convergência de ideias e propostas para enfrentar os desafios da agenda climática.