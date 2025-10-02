Jornalistas debatem comunicação e ambiente no Fórum de Mudanças Climáticas

Um dos painéis do 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas realizado esta quinta-feira, dia 2 de outubro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, abordou a importância da imprensa para levar informações à sociedade no atual cenário de desafios climáticos. O evento foi promovido pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades).

o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling O debate reuniu os jornalistas Rodrigo Lopes (Grupo RBS), Lara Ely, especialista em ESG; e

Kolling destacou a conexão entre as informações trazidas pela imprensa e debates sobre o futuro sustentável do setor produtivo. Também citou a importância do papel do jornalismo em traduzir ao grande público temas complexos que envolvem meio ambiente, políticas públicas e desenvolvimento econômico. E ressaltou a importância da informação qualificada em tempos de crise climática. "Nunca se teve tanta informação na história, mas isso não significa que é fácil estar bem informado. É essencial identificar a informação relevante", afirmou.

Henrique Luís Roessler, Padre Balduíno Rambo e José Lutzenberger , observando que a discussão sobre preservação do meio ambiente está na agenda do Rio Grande do Sul há décadas. O editor do JC ainda fez um histórico das discussões ambientais no Rio Grande do Sul, passando por nomes de pioneiros da ecologia como, observando que a discussão sobre preservação do meio ambiente está na agenda do Rio Grande do Sul há décadas.

projeto Mapa Econômico do RS Também fez a conexão de economia e ambiente. "O próprio Lutzenbeger dizia que, muitas vezes, vitórias de causas ambientais vieram com argumentos econômicos." Nesse aspecto, trouxe dados do, destacando que um dos eixos de transformação da economia gaúcha, atualmente, é via sustentabilidade. Deu exemplos como novos parques eólicos na Fronteira, uma biorrefinaria na Região Sul, o plástico verde no Polo Petroquímico de Triunfo e projetos de biocombustíveis no Norte do RS.

Reputação corporativa e iniciativas sustentáveis

Especialista em ESG, jornalista Lara Ely participou de painel no 6ª Fórum Internacional de Mudanças Climáticas TÂNIA MEINERZ/JC

A jornalista Lara Ely trouxe outro olhar sobre a comunicação, destacando seu papel na reputação corporativa e no fortalecimento de iniciativas ligadas à sustentabilidade. Pesquisadora na área de ESG, Lara defendeu que a imprensa, assim como a comunicação institucional, deve ser capaz de aproximar conceitos técnicos da realidade cotidiana das pessoas, de modo a gerar impacto positivo nas comunidades e ampliar a participação social nas soluções climáticas.

Rodrio Lopes lembrou que, durante a tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, recentemente, a imprensa foi chamada a desempenhar uma função ainda mais ampla do que a de noticiar. E ressaltou que o rádio, os jornais e os canais digitais tiveram um papel fundamental na prestação de serviços, mas também de memória e didatismo. “A cobertura ao vivo foi intensa, mas muitas vezes fragmentada. Por isso, buscamos depois preencher lacunas e contextualizar os fatos em livro (A Enchente de 24). Essa é uma característica essencial do jornalismo: explicar, traduzir e dar sentido a fenômenos que, de outra forma, poderiam se perder no imediatismo da notícia”, acrescentou Lopes.

Além do painel de jornalistas, o Fórum reuniu lideranças acadêmicas, empresariais e representantes de organizações civis que debateram estratégias de transição energética e descarbonização da economia. O presidente do Ilades, o advogado Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, disse que o Fórum consolida-se como um espaço de convergência de ideias e propostas para enfrentar os desafios da agenda climática.