Justiça Federal suspende licitação de concessão da Usina do Gasômetro

Nesta terça-feira (27), a Justiça Federal determinou a suspensão imediata da licitação de concessão da Usina do Gasômetro à iniciativa privada. O ofício foi assinado, por volta das 16h, pelo juiz Bruno Risch Fagundes de Oliveira, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre.

Prefeitura de Porto Alegre lançou o edital para Parceria Público-Privada (PPP), que previa a concessão do prédio histórico pelas próximas duas décadas. Os concorrentes seriam conhecidos na próxima quinta-feira (28)

A Ação Civil Pública foi movida pela Advocacia-Geral da União (AGU). O órgão alegou que o projeto de Parceria Público-Privada (PPP), com a intenção de exploração econômica, "extrapola os limites da cessão".

Além da suspensão do Edital de Concorrência Eletrônica nº 20/2025, foi solicitada a anulação de todos os atos subsequentes, com o intuito de impedir novas propostas de destinação do imóvel que descumpram a legislação federal.

Na decisão, o juiz destaca que a Usina do Gasômetro é "um bem da União, cedido ao Município gratuitamente", com a finalidade de "utilização somente como logradouro público".

A suspensão da concessão já havia sido indicada pelo Ministério Público Federal extravasa seu direito de uso" sobre a Usina com a publicação do edital. A recomendação foi motivada por um ofício enviado por ex-prefeitos e parlamentares no dia 14 de agosto nesta quarta-feira. Em nota, o MPF afirmou que a gestão municipal "" sobre a Usina com a publicação do edital. A recomendação foi motivada por um

Entenda o caso

A Usina do Gasômetro foi inaugurada em 1928 como uma termoéletrica de energia para Porto Alegre. Na época, o edifício era gerido pela iniciativa privada. Com a estatização da CEEE em 1959, contudo, a usina se tornou pública, e, na sequência foi repassada à estatal federal Eletrobrás, tornando-se patrimônio da União.

Em 1974, a Usina foi desativada, e oito anos depois, em 1982, o espaço foi cedido ao município de Porto Alegre. A propriedade formal, entretanto, continua nas mãos da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).