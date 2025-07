Obras deixaram escadaria do Viaduto Otávio Rocha sem iluminação

Iniciada em 2022, a obra de revitalização do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, entrou em reta final. Após reportagem do Jornal do Comércio, comerciantes da região relataram que, enquanto são realizadas as últimas intervenções nas escadarias e acabamentos estruturais, as luzes da parte superior do viaduto passaram dias desligadas.