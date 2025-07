Com um investimento de mais R$ 1,4 milhão, as obras do Corredor Humanitário serão concluídas em janeiro de 2026, no Centro Histórico de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo nesta segunda-feira (21) durante coletiva no local da obra. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, disse que o canteiro central na junção da rua da Conceição com a avenida Júlio de Castilhos será alterado para melhorar o raio de giro dos veículos que fazem a curva para entrar na rua da Conceição. "O tamanho do Corredor Humanitário foi ampliado para dentro da pista de rolamento e acabou por diminuir a pista na rua Conceição", explica Flores.

As intervenções iniciam com a remoção do canteiro central e a realocação de meios-fios. O realinhamento da via junto ao pé do talude oferecerá mais mobilidade a pedestres e automóveis. Ainda está prevista a pavimentação do local, além do alargamento da via e novo calçamento próximo à escadaria da antiga passarela. Haverá bloqueio parcial da via. Próximo à Estação Rodoviária, o corredor tem 400 metros de extensão.

A partir de 28 de julho, começam os trabalhos na parte superior, que serão realizados de segunda-feira a sábado, no lado esquerdo, onde foi construído o corredor humanitário. No primeiro momento, serão executados os serviços de corte e raspagem da atual pavimentação para a correção de elevações e inclinações no trecho. O trânsito de veículos ficará em meia pista. Durante o anúncio, Melo estava na companhia da diretoria da Sultepa - empresa vencedora da concorrência pública e responsável pelos trabalhos. As obras no Corredor Humanitário começam um ano e dois meses após as enchentes de maio de 2024.

Sobre as obras da passarela da Rodoviária, Melo disse que tomará a decisão esta semana sobre o modelo que será adotado pela prefeitura de Porto Alegre. "A passarela é uma obra longa e mais cara que o Corredor Humanitário. Definido o modelo de passarela, vamos fazer a licitação pública", acrescenta. Nesta segunda-feira, começou a ser feita a sinalização dos trechos das obras pela empresa Sultepa e pelos agentes da EPTC na rua da Conceição com a avenida Júlio de Castilhos. A partir de terça-feira (22), as máquinas começam a trabalhar no local.

Melo disse que dois modelos de passarela estão na sua mesa e a ideia é encaixar o projeto em financiamentos nacionais porque a obra é mais cara. "Sem passarela a obra do X da Estação Rodoviária não está completa", comenta. O prefeito disse que existem projetos relacionados a uma passarela mais icônica e uma mais singela. "Estou analisando os custos porque o dinheiro é curto. Vou ter que tomar uma decisão e vejo se encaixo nos financiamentos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e tomo a decisão", afirma.

Flores disse que a Trensurb fará uma obra de qualificação para acessibilidade dos passageiros para o túnel da Trensurb ao nível da rua da Conceição. "São obras que faremos enquanto não fica pronta a passarela da Estação Rodoviária", afirma. Segundo Flores, será feito um novo asfalto do Corredor Humanitário, a qualificação do asfalto da rua da Conceição, a colocação de proteções laterais tanto no nível dos motoristas que vêm da avenida Castelo Branco quanto da rua da Conceição. Também será realizada a melhoria da drenagem, da sinalização e iluminação do local.