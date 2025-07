Comporta 14 será extinta com construção de barreira em concreto armado

Na tarde deste sábado (19), o prefeito Sebastião Melo anunciou o fechamento definitivo da comporta 14 (av. Castelo Branco com a rua Voluntários da Pátria), em Porto Alegre, que será extinta com a colocação de concreto armado. A notícia foi dada em meio ao plenário da assembleia do Orçamento Participativo (OP) na região Humaitá-Navegantes.

"Os setores que dependem da mobilidade fizeram seus posicionamentos, mas nós decidimos revisitar esse tema. Ao ouvir a demanda dos moradores e receber o estudo do professor Tucci, tomamos a decisão de concretar totalmente a comporta 14 e priorizar a segurança da comunidade", disse o chefe do Executivo da Capital, referindo-se ao pesquisador Carlos Tucci, pós-doutor em recursos hídricos.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, o fechamento definitivo da comporta 14 está entre as principais demandas levantadas pela população atingida diretamente pelas inundações de 2024. Na ocasião, a comporta 14 rompeu com a força da água na enchente, contribuindo para o alagamento de boa parte do 4º Distrito. A possibilidade de fechamento definitivo já havia sido discutida no ano passado - quando, considerando as demandas de mobilidade, optou-se por manter um portão protegendo metade da passagem.

A extinção da comporta 14 deve ocorrer até o final deste ano, de acordo com estimativa do DMAE. Neste mesmo período, também estão previstos o fechamento definitivo das passagens 8, 9, 10 e 13, cujas obras estão em andamento há dois meses. Já a substituição dos portões 11 e 12, que seguirão móveis, será concluída no primeiro trimestre de 2026. De acordo com nota da prefeitura, ao todo, serão investidos R$ 11 milhões nestes trabalhos.