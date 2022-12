Bar Tutti Giorni continua firme e forte na escadaria da Borges

Apaixonado pelo Viaduto Otávio Rocha, Ernani Marchioretto, o Nani, conta que o Bar Tutti Giorni nasceu na escadaria mais famosa de Porto Alegre, há 35 anos, e nunca planejou sair.

Localizado hoje quase no fim da escadaria, o bar surgiu da sociedade de Nani e Emílio Pedroso, jornalista e fotógrafo, que saiu da operação depois de 10 anos de parceria. “Nós queríamos vender comida barata, vendi coisas de R$ 1,99 por anos. Desde o começo, foi muito frequentado por jornalistas e cartunistas, por causa do Emílio. Foi aí que ganhou o apelido de bar dos cartunistas. Até hoje é bastante frequentado por pessoas do meio cultural”, afirma o empreendedor.

Nós ficamos 25 anos no local que hoje é o Armazém POA, o Renato (dono do bar) é meu amigo. Depois tivemos que sair e ficamos três anos no Largo dos Açorianos, aí eu vi esse ponto, de novo na escadaria, e me mudei imediatamente. Estamos aqui há sete anos, sendo dois da pandemia que quebrou muita gente. E agora querem fazer reforma depois de um período desses, não seria o ideal para quem está tentando se reerguer", acredita Nani.

Sobre a revitalização, o empreendedor acredita que a melhor forma seria aumentar os alvarás de funcionamento de operações e disponibilizar uma linha de crédito para ajudar quem tem negócio na área. “ O Centro é maravilhoso, queria que pudesse voltar ao brilho antigo , mas é difícil. Uma outra alternativa para reviver o bairro seria deixar que os bares abrissem até mais tarde de noite. É só permitir que as coisas funcionem”, acredita.

O Bar do Tutti abre de segunda a sexta-feira das 17h às 22h e tem um evento semanal com samba e promoções nas terças-feiras, das 18h30min às 21h30min. “Eu sou apaixonado pelo Centro e nós estamos planejando que, todo mês, um artista exponha seu trabalho aqui no bar, uma galeria de arte permanente”, complementa.