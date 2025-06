Cai para 7.350 o número de pessoas fora de casa por conta das chuvas no Estado

boletim deste sábado (21) pela manhã Agora, o número é 7.350 — 6.018 desalojados e 1.332 em abrigos. O Rio Grande do Sul segue no combate às cheias que atingem 125 municipios ao longo dos últimos dias. Com a cidade de Jaguari ainda sob o decreto de calamidade pública e outras 20 em situação de emergência, a Defesa Civil estadual mantém a atualização dos danos duas vezes ao dia. Após o, o segundo informe, neste final de tarde, indica uma redução no número de pessoas fora de casa por conta das chuvas. Antes, 1.914 em abrigos e outros 6.058 desalojados totalizavam 7.972 cidadãos longe de seu teto.

A situação dos abrigos, portanto, está menos apertada. No intervalo de nove horas, quase 600 pessoas deixaram os pontos de acolhimento, enquanto os desalojados tiveram uma queda de menor expressão. No mais, seguem três óbitos confirmados e um desaparecido e outro ferido, enquanto 733 pessoas e 139 animais foram restagatados pelas forças de segurança do Estado.

Em Porto Alegre, o Guaíba passa por um sábado de constância, mas vem subindo à tarde. De acordo com as medições do Departamento de Recursos Hídricos (DHR) da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o nível estava em 3,12m às 14h. Depois, estacionou em 3,13m nas três atualizações seguintes. Na mais recente, às 18h, o nível marcou 3,14m.

Os municipios em situação de emergência são: São eles: Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma, Cruzeiro do Sul Passa Sete, São Sebastião do Caí, Cacequi, Rosário do Sul,Tupanciretã, Nova Santa Rita, São Francisco de Assis, Liberato Salzano, Amaral Ferrador, Toropi, Montenegro, Silveira Martins, São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos e Paraíso do Sul.

Confira a atualização da Defesa Civil sobre os rios

Rios em cota de atenção:

Taquari (Santa Tereza a Porto Mariante) – Tendência de declínio.

Caí (Nova Palmira a Feliz) - Tendência de declínio.

Quaraí – Tendência de declínio.



Rios em cota de alerta:

Santa Maria (Dom Pedrito) – Estabilidade em níveis elevados.

Caí (Costa do Rio Cadeia) – Tendência de lento declínio.

Ilhas da Região Metropolitana – Níveis em elevação.

Guaíba – Níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir cota de inundação.

Sinos (São Leopoldo) – Níveis elevados e tendência de lenta elevação, mas devendo entrar em estabilidade até domingo (22/6).

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – níveis elevados e tendência para entrar em estabilidade ao longo da madrugada.



Rios em cota de inundação:

Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de lenta elevação, atingindo cota de inundação.

Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de estabilidade.

Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de lenta elevação.

Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) – Começando a se estabilizar em Cachoeira do Sul e provavelmente lenta elevação a partir de Rio Pardo.

Taquari (Taquari) – Tendência de declínio.

Caí (Montenegro) – Tendência de declínio.

Paranhana (Taquara, na Foz do Paranhana) – Tendência de lento declínio.

Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) – Tendência de estabilidade em Campo Bom e lenta elevação em São Leopoldo.