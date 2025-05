Obras de reconstrução do Trecho 1 da orla do Guaíba são iniciadas

Boa notícia para os frequentadores e empreendedores da orla do Guaíba: mais de um ano após a enchente que assolou o Rio Grande do Sul, as obras de reconstrução do Trecho 1 finalmente foram iniciadas. A reconstrução do local, que estava sem bares ou banheiros desde maio de 2024, está prevista para ser finalizada em setembro deste ano.



A ordem de início dos trabalhos de reconstrução do trecho - uma área com 1,2 km de extensão a partir da Usina do Gasômetro - foi dada na manhã desta quinta-feira (22). O ato contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Germano Bremm, além de Luiz Paludo, diretor de Incorporação da Cyrela Goldsztein.



A recuperação, que é de responsabilidade da incorporadora, será dividida em três fases. A primeira, que contempla o Trecho 1, contará com um investimento de cerca de R$ 2 milhões.

• LEIA TAMBÉM: Gaurama concentra único caso suspeito de H5N1 em análise no RS

A requalificação faz parte de uma contrapartida urbanística firmada por meio do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), mas, apesar disso, Paludo afirma que o montante investido é parte do compromisso da empresa com a população da cidade.



“É uma compensação, mas ficamos muito felizes em fazermos esse investimento em equipamentos que serão úteis para a população. Nos últimos anos, investimos cerca R$ 15 milhões em obras como o chafariz da Redenção e praças de bairro. Portanto, estamos muito contentes em fazer parte dessa revitalização”, exalta.



Segundo Paludo, a Goldsztein Cyrela se comprometeu com a reconstrução das lojas ambulantes, a implantação de um novo Espaço da Guarda Municipal e a demolição de estruturas danificadas dos bares, sanitários, vestiários e de uma loja atingida pelas enchentes.

• LEIA TAMBÉM: Zaida Jayme Jarros, fundadora do Jornal do Comércio, é homenageada pela ARI



Após o fim da primeira fase da reconstrução, em setembro, espera-se que as obras avancem para a fase 2. Nessa segunda etapa, os bares e vestiários do local receberão melhorias, com blocos de concreto mais resistentes aos impactos da água, novos revestimentos no piso e teto serão instalados, e as instalações elétricas serão atualizadas. Espera-se que essas obras sejam finalizadas nos primeiros meses de 2026. Após o fim da primeira fase da reconstrução, em setembro, espera-se que as obras avancem para a fase 2. Nessa segunda etapa, os bares e vestiários do local receberão melhorias, com blocos de concreto mais resistentes aos impactos da água, novos revestimentos no piso e teto serão instalados, e as instalações elétricas serão atualizadas. Espera-se que essas obras sejam finalizadas nos primeiros meses de 2026.

O ato contou com a presença de Sebastião Melo, Germano Bremm e Luiz Paludo REPRODUÇÃO/ CYRELA GOLDSZTEIN/JC



Por fim, a fase 3, prevista para ser concluída em junho de 2026, prevê a construção de melhorias na proteção contra enchentes.



“Vivemos momentos muito críticos. Foi a maior tragédia da história da nossa cidade e uma das maiores do mundo. Então, poder dar início nas obras de um dos cartões postais da cidade é algo muito relevante. É uma obra que traz de volta o orgulho dos portalegrenses e mostra que a cidade se recuperou e está saindo mais forte de tudo isso”, afirmou secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Germano Bremm.



Ao longo do período de mais de 12 meses entre a enchente e o início das obras, uma das principais reclamações da população era sobre a demora da prefeitura em tomar uma atitude. Alguns permissionários dos bares da região chegaram a relatar prejuízos de R$ 200 mil.



“A enchente afetou 30% do território gaúcho, tivemos mais de 12 bilhões de prejuízo público. Isso afetou unidades básicas de saúde, afetou escolas, afetou muitas famílias, que perderam as suas casas. Então, naturalmente, para a gente responder esse impacto, tem que escolher algumas prioridades” “Vivemos momentos muito críticos. Foi a maior tragédia da história da nossa cidade e uma das maiores do mundo.”, afirmou secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Germano Bremm.Ao longo do período de mais de 12 meses entre a enchente e o início das obras, uma das principais reclamações da população era sobre a demora da prefeitura em tomar uma atitude.Sobre isso, Bremm afirmou:“A enchente afetou 30% do território gaúcho, tivemos mais de 12 bilhões de prejuízo público. Isso afetou unidades básicas de saúde, afetou escolas, afetou muitas famílias, que perderam as suas casas.

Trecho 3

Além das obras iniciadas nesta quinta-feira, a Cyrela Goldsztein também é responsável pela recuperação do Trecho 3 da Orla, que se estende por cerca de 1,6 km entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante.



A revitalização do trecho contou com a restauração da pista de skate, e ainda estão sendo recuperados os equipamentos de ginástica, áreas esportivas e os bares 1,2 e 3 do local. As intervenções no Trecho 3 também são viabilizadas por meio do TASCC, com investimento total de mais de R$ 4 milhões. A entrega está prevista para as próximas semanas.