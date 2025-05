Zaida Jayme Jarros, fundadora do Jornal do Comércio, é homenageada pela ARI

A fundadora e ex-presidente do Jornal do Comércio, Zaida Jayme Jarros, foi homenageada pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) com a colocação da sua fotografia na Galeria dos Empresários da Comunicação do Rio Grande do Sul. Zaida Jarros é a primeira mulher a fazer parte da "Galeria dos Notáveis".

A fotografia foi colocada ao lado da foto do seu marido Jenor Cardoso Jarros, fundador do JC em 25 de maio de 1933. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira (22) no salão nobre da ARI, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A homenagem contou com a presença do diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, do presidente do Conselho, Mércio Cláudio Tumelero, da diretora de Projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero, do presidente da ARI, José Nunes, de Alcy Cheuiche, da Academia Riograndense de Letras, de Luiz Adolfo Lino, do Conselho Deliberativo da ARI, e de Batista Filho, ex-presidente da ARI.

Giovanni Jarros Tumelero disse que era um dia muito especial para toda a equipe do Jornal do Comércio. "É uma merecida homenagem a minha bisavó, fundadora do Jornal do Comércio, um dos veículos mais respeitados do Rio Grande do Sul", destaca. No seu discurso, o diretor-presidente lembrou que no dia 25 de maio o jornal completa 92 anos de história. "Estamos felizes e propondo levar o legado do Jornal do Comércio adiante", ressalta.

Para Nunes, Zaida Jarros foi uma grande empreendedora do jornalismo gaúcho. "Faltava a presença de uma mulher na galeria do empreendedores da comunicação do Rio Grande do Sul", destaca. O presidente da ARI afirma que homenagear Zaida Jarros é destacar o trabalho que ela fez pelo Jornal do Comércio na sua época. "O JC é um jornal atento a economia e ao dia dia da cidade. É uma satisfação muito grande inaugurar a fotografia da dona Zaida Jarros na Galeria dos Notáveis da ARI", acrescenta.

O presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, disse que era motivo de orgulho e alegria para toda a equipe do jornal receber a homenagem da ARI. "A dona Zaida Jarros fez um trabalho fantástico. Eu tive a oportunidade de conviver alguns anos com ela. Ela era uma mulher carinhosa e querida. Mas, ao mesmo tempo, muito guerreira porque não é fácil administrar um jornal. Estamos felizes pela homenagem", acrescenta. Para Stefania Jarros Tumelero, é uma grande honra fazer parte do legado da bisavó Zaida Jarros. "Espero que a gente consiga seguir tudo que ela trouxe e por mais de 92 anos pela frente", acrescenta.

O ex-editor de Opinião do Jornal do Comércio, Roberto Brenol Andrade, disse que a homenagem era mais do que merecida e veio até um pouco tarde demais porque Zaida Jarros faleceu em 2004. "Vinte e um anos depois, a ARI reconheceu a trajetória da dona Zaida", ressalta. O jornalista, que trabalhou durante 35 anos com a fundadora do JC, disse que ela conversava com todos os funcionários e criou um ambiente muito familiar na empresa. "Ela tinha um espírito muito conciliador e ouvia a todos", recorda. A superintendente da ARI, Thamara Pereira, disse que a associação tinha uma lacuna na Galeria dos Notáveis de não ter uma mulher. "Hoje, as redações são compostas praticamente por profissionais femininas. Tinha essa falha na galeria da ARI que agora estamos cumprindo de ter uma mulher representando empresários da comunicação", destaca. De acordo com Luiz Adolfo Lino, do Conselho Deliberativo da ARI, dona Zaida Jarros era uma lacuna que a entidade tinha. "É uma homenagem ao trabalho dela, do seu marido Jenor Cardoso Jarros e dos profissionais do Jornal do Comércio", comenta

Galeria dos Notáveis da ARI