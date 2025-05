Gaurama concentra único caso suspeito de H5N1 em análise no RS

Enquanto se multiplicam as investigações de casos suspeitos de Influenza Aviária de Alta Patonegicidade pelo País, a situação no Rio Grande do Sul dá sinais de arrefecimento. De todos os incidentes desencadeados desde a confirmação da presença do vírus em uma granja comercial em Montenegro, apenas um, em Gaurama, no norte gaúcho, ainda não teve resultado das análises laboratoriais divulgado.

Os demais, em Derrubadas, no Noroeste, e Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre, já foram descartados. No Estado, além do foco no Vale do Caí, cuja desinfecção foi concluída ontem (21/5), dando início à contagem dos 28 dias protocolares para confirmação da eliminação da doença em estabelecimentos comerciais no Brasil, outro ponto de atividade do vírus H5N1 é em um recinto de aves aquáticas do zoológico de Sapucaia do Sul, fechado e sob rigoroso controle e manejo sanitário.

Entretanto, a vizinha Santa Catarina tem quatro pontos em análise no painel de monitoramento do Ministério da Agricultura: em Concórdia, Chapecó, Garopaba e Ipumirim, este último também em local de atividade comercial, assim como em Aguiarnópolis (TO). E há ainda suspeitas em Angélica (MS), Salitre (CE) e Eldorado do Carajás (PA), todos para aves silvestres ou domésticas.

Por isso, a cadeia avícola e o Serviço Veterinário Oficial (SVO) estão em alerta total para que não haja retrocessos. A operação em um raio de 10 quilômetros da granja onde 17 mil aves morreram ou foram sacrificadas em Montenegro mobiliza 25 equipes formadas por técnicos do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura do RS, com apoio da prefeitura local, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.

A atividade de saneamento do foco, cuja primeira suspeita ocorreu em 9 de maio, foi iniciada no dia 16 e concluída nesta quarta-feira (21). De acordo com o Ministério da Agricultura, todo o material de risco foi manejado adequadamente, com remoção e destruição supervisionadas por profissionais do SVO, conforme determina o Plano Nacional de Contingência.

O local conta com sete pontos estratégicos de controle, com barreiras de trânsito e desinfecção. Uma delas é de bloqueio total, impedindo qualquer passagem, enquanto as outras seis atuam como barreiras de contenção e desinfecção – duas localizadas nos acessos ao foco, dentro do raio de três quilômetros, e quatro na área de vigilância, voltadas à sanitização de veículos que deixam a região.

O trânsito de animais e de produtos derivados segue controlado, por meio do sistema de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).

FOCOS CONFIRMADOS OU SUSPEITOS



Montenegro (RS) – foco confirmado e com eliminação em andamento

Sapucaia do Sul (RS) – foco confirmado e em andamento

Gaurama (RS) – em investigação

Concórdia (SC) – em investigação

Chapecó (SC) – em investigação

Garopaba (SC) – em investigação

Ipumirim (SC) – em investigação

Aguiarnópolis (TO) – em investigação

Angélica (MS) – em investigação

Salitre (CE) – em investigação

Eldorado do Carajás (PA) – em investigação

Fonte: Ministério da Agricultura