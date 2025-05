Dmae afirma que obras na avenida Independência são preventivas

Jornal do Comércio foi até a avenida Independência conferir as obras de substituição das redes antigas de água da região , que estão causando transtorno entre os moradores e dificultando o trânsito no local. A operação trata-se de um serviço do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que teve início em novembro de 2023, para substituir cerca de 18,8 quilômetros de tubulações nos bairros Independência, Bom Fim e Centro Histórico.



Nesta sexta-feira (16), a reportage do Jornal do Comércio entrou em contato com o Dmae para mais informações sobre o andamento das obras. Segundo o diretor-executivo do Departamento, Vicente Perrone, trata-se de uma intervenção preventiva, motivada pela idade avançada da infraestrutura utilizada nessas regiões da cidade.



"É uma das regiões mais antigas da cidade. A obra vai permitir a desativação da infraestrutura atual, que em algumas áreas tem mais de 50 anos. Isso gera perdas. Às vezes um trabalho de falta d'água, uma adutora ou algum cano que rompe. As estruturas muitas vezes são bem antigas e somos cobrados por isso. Então, a solução para menos manutenção é troca preventiva, troca antes de acontecer os problemas", ponderou.

Apesar de ter sido iniciada em 2023, Perrone garante que a obra está dentro do prazo. O diretor executivo garantiu que a expectativa de conclusão da obra, que contou com um investimento de R$ 10,7 milhões, segue sendo no segundo semestre de 2025. Além disso, ele afirmou que outras regiões da cidade também passarão por intervenções similares.



"Já estamos bem avançados nessa obra, com cerca de 70% concluída, e estamos começando outras no Moinhos de Vento e no 4° Distrito. São obras que vão ter um impacto bastante significativo e é um investimento bem maior, já que se trata de uma região mais ampla"



Outro ponto enfatizado por Perrone foi a importância da conclusão dessas obras, mesmo que, no primeiro momento, elas causem transtornos para a população local.

“As obras vão ter um impacto, mas a gente acredita que eles são temporários e o benefício é mais duradouro. Sabemos destes impactos, tentamos minimizá-los, mas a gente só vai ter uma cidade com redes que precisam de menos intervenções corretivas, se fizermos essas trocas preventivas”, destacou.



Por fim, o diretor-executivo do Dmae afirma que obras desse tipo demonstram o compromisso da entidade em oferecer um serviço de qualidade para a população de Porto Alegre.



“Entregar água de qualidade, com a mínima intermitência possível, gerando o menor transtorno possível no dia-a-dia da cidade é a função do Dmae. Por isso estamos fazendo essas obras”, afirmou.