Dnit anuncia novo prazo para liberar viadutos em frente ao Parque Assis Brasil

As obras nos viadutos em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem novo prazo para finalização. Os viadutos deverão estar liberados para a circulação de veículos até o final do mês de maio, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Dnit/RS havia informado ao Jornal do Comércio A autarquia anunciou o novo prazo porque ainda falta finalizar a sinalização horizontal e vertical e terminar a limpeza geral nas estruturas. Porém, segundo o Dnit/RS, existe a possibilidade de que a liberação para o tráfego de carros ocorra um pouco antes do final do mês. Anteriormente, oque a circulação de automóveis seria liberada até o final desta semana. Os recursos para realização das obras no valor de R$ 121,1 milhões são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os trabalhos realizados no complexo viário de Esteio foram a duplicação do viaduto existente e a construção de novas elevadas em frente ao parque, com rua lateral dos dois lados. A nova estrutura será testada pelos visitantes durante a realização da 48ª edição da Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro deste ano. A feira do agronegócio do Rio Grande do Sul ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Também foi construída uma nova passarela de pedestres junto à estação da Trensurb em Esteio.

Os trabalhos na rodovia BR-116, em Esteio, começaram em setembro de 2023. As obras dos viadutos lateral e do Celina Kroeff foram realizadas de maneira simultânea. No projeto, consta a implantação de uma terceira faixa em cada sentido da BR-116, e de uma rua lateral no sentido Porto Alegre/Interior. Também foi construída uma nova passarela de pedestres junto à estação da Trensurb. O viaduto lateral ao existente, com cerca de 180 metros de comprimento e pista dupla, permite a duplicação da passagem por cima da rótula do município de Esteio, no sentido Interior/Porto Alegre.

A prefeitura de Esteio destaca que as obras representam uma importante integração entre os bairros e o centro urbano, além de facilitar o deslocamento entre Esteio e os municípios vizinhos - Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A administração municipal ressalta ainda a melhora na mobilidade urbana e contribui diretamente para o desenvolvimento da região. A prefeitura reforça que, com as novas alças e readequações, espera-se a redução dos congestionamentos, mais fluidez no tráfego e melhores condições para o transporte público e de cargas.